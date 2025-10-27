Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बठिंडा में चोरों का कहर, घर से गहने-LCD और सड़क से 6 लाख की कार उड़ाई

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    बठिंडा में चोरी की दो घटनाओं में पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। पहली घटना में, बलवीर कौर के घर से एलसीडी, गैस सिलेंडर और सोने-चांदी के गहने सहित हजारों रुपये का सामान चोरी हो गया। पुलिस ने जतिंदर कुमार और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दूसरी घटना में, कौर सिंह की 6 लाख रुपये की कार सड़क किनारे से चोरी हो गई। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बठिंडा में चोरी की दो घटनाओं में पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिला पुलिस ने विभिन्न जगहों से हजारों रुपये सामान व कार की चोरी करने के दो अलग-अलग मामले में केस दर्ज किए है। थाना सिविल लाइन पुलिस के पास बलवीर कौर निवासी नार्थ एस्टेंट बठिंडा ने शिकायत दी कि वह किसी जरूरी काम से घर से बाहर गई हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसकी गैर मौजूदगी में बीती 13-14 मई की मध्यरात्रि काे उसके घर में रात के समय सेंधमारी कर घर के कमरों में रखी दो एलसीडी, एक गैस सिलेंडर, 6 पित्तल के बर्तन ढक्कन सहित, दो बड़ी व छोटी परात, सोने की बालिया आधा तोला, चांदी के गिलास, कोलियां, चांदी की बरिंक व पाजेब, दो मोबाइल फोन, एक लेडिज घड़ी, हेयर ड्रेसर सहित हजारों रुपये का सामान चोरी कर लिया।

    मामले में घर वापिस लौटने के बाद उन्हें चोरी की वारदात होने के संबंध में जानकारी मिली, तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच करने पर खुलासा किया कि चोरी की वारदात 13-14 मई की रात को हुई है।

    इसके बाद मामले में पुलिस ने आरोपित जतिंदर कुमार निवासी चंदसर बस्ती बठिंडा के साथ दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपितों लोगों की तलाश शुरू कर दी है।

    इसी तरह एक अन्य मामले में थाना सदर बठिंडा पुलिस के पास कौर सिंह निवासी लाल सिंह बस्ती बठिंडा ने शिकायत दी कि वह अपनी कार टाटा टेगेर पर सवार होकर गांव जोधपुर रोमाणा की तरफ से जा रहा था। इसी दौरान गांव जोधपुर रोमाणा के पास ओवरब्रिज में उसकी कार खराब हो गई।

    वह कार को ब्रिज के एक तरफ खड़ी कर शहर की तरफ लिफ्ट लेकर मैकेनिक बुलाने गया। जब वह वापिस मैकेनिक लेकर उसी जगह पर आया, तो मौके से उसकी कार चोरी हो चुकी थी। कार की बाजार कीमत करीब 6 लाख रुपये है। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।