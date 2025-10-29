बठिंडा: पराली की आग से 'धुंध' में डूबा शहर, अब तक हो चुका है 61 लोगों पर केस

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को एक बार फिर 19 जगहों पर पराली को आग लगाई गई।

ऐसे में अब बठिंडा में पराली जलाने के कुल 61 मामले हो गए हैं। जबकि इससे पहले भी सोमवार को एक ही दिन में 19 जगहों पर पराली को आग लगाई थी।

हालांकि प्रशासनिक अधिकारी गांवों में जाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। मगर इसके बाद भी किसान अधिकारियों के दौरे को अनदेखा कर पराली को आग लगा रहे हैं।

अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में पराली जलाने के मामले ओर भी बढ़ेंगे। दूसरी तरफ पराली को लगातार आग लगाए जाने से प्रदूषण का लेवल भी बिगड़ रहा है।

शाम होते ही पराली का धुआं आसमान में धुएं का गुबार बना लेता है, जिस कारण सड़कों पर चलने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है।

वहीं डाक्टर ऐसे मौसम में लोगों को रोजाना सैर से परहेज करने के अलावा मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। अधिकारियों की माने तो जो किसान खेतों में पराली को आग लगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को लिख दिया है।



