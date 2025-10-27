बठिंडा में हेरोइन और नशीली गोलियों के साथ छह गिरफ्तार
बठिंडा पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 28 ग्राम हेरोइन और 720 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिला पुलिस ने 28 ग्राम हेरोइन व 720 नशीली गोलियोंकी तस्करी के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। थाना कैनाल कालोनी के हवलदार हरजिंदर सिंह ने बताया कि बंगी नगर बठिंडा के पास पुलिस गश्त के दौरान आरोपित बलजिंदर सिंह 10 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया।
थाना सदर बठिंडा पुलिस गांव बीड़ बहमण से आरोपित आकाशदीप सिंह व सर्बजीत सिंह निवासी बीड़ तालाब को 18 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया। वहीं थाना संगत पुलिस ने गांव डूूमवाली से आरोपित परमजीत सिंह निवासी गांव पक्कां कलां को 700 गोलियां समेत गिरफ्तार किया। इसके अलावा थाना नंदगढ़ पुलिस ने गांव रायके कलां से आरोपित सुखमंदर सिंह को 20 गोलियां समेत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया।
