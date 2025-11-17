बठिंडा पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा, एक महिला समेत 12 गिरफ्तार
बठिंडा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 ग्राम हेरोइन, अफीम, लाहन और शराब के साथ एक महिला समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारियां अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई हैं, जिनमें कैनाल कालोनी, कैंट, सदर बठिंडा, रामपुरा, कोटफत्ता, तलवंडी साबो और रामा पुलिस शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। ज़िला पुलिस ने अलग-अलग जगहों से 35 ग्राम हेरोइन, अफीम, लाहन और शराब समेत एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना कैनाल कालोनी पुलिस ने गांव बहमन पुल के पास से जनता नगर निवासी आदित्य को 2 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया।
थाना कैंट पुलिस ने गांव गोबिंदपुरा निवासी खुशप्रीत सिंह को 1 ग्राम 500 मिलीग्राम अफीम समेत गिरफ्तार किया। थाना सदर बठिंडा पुलिस ने गांव बीड़ तालाब से आरोपित बलविंदर सिंह को 2 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया।
थाना सदर बठिंडा पुलिस ने गांव विर्क कलां से 6 ग्राम हेरोइन समेत सुनील कुमार निवासी हंस नगर बठिंडा और मनप्रीत सिंह निवासी सुर्खपीर रोड को गिरफ्तार किया। थाना सदर रामपुरा पुलिस ने गांव चाउके से 7 ग्राम हेरोइन समेत आरोपित नानक राम को गिरफ्तार किया।
थाना सदर रामपुरा पुलिस ने गांव चाउके से 50 लीटर लाहन समेत महिला रंजीत कौर निवासी गांव जेठूके को गिरफ्तार किया। थाना कोटफत्ता पुलिस ने गांव रामगढ़ भूंदड़ से 4 ग्राम हेरोइन समेत आरोपित गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया।
थाना तलवंडी साबो पुलिस ने बरनाला जिले के रुरधके कलां निवासी मनप्रीत सिंह को 60 नशीले कैप्सूलों समेत गिरफ्तार किया। थाना रामा पुलिस ने गांव बाघा 6 ग्राम हेरोइन समेत आरोपित हैप्पी सिंह को गिरफ्तार किया।
