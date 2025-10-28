Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बठिंडा: धोबियाना बस्ती में नशा तस्कर की अवैध कोठी जमींदोज, 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तहत बुलडोजर एक्शन

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    बठिंडा पुलिस ने धोबियाना बस्ती में नशा तस्कर मनजीत कौर द्वारा बनाई गई अवैध इमारत को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तहत की गई। पुलिस ने बताया कि मनजीत कौर ने नशा तस्करी से हुई अवैध कमाई से यह निर्माण किया था। पुलिस ने जनता से नशे के खिलाफ सहयोग करने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    धोबियाना बस्ती में नशा तस्कर महिला की तरफ से बनाई अवैध मकान को गिराया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। थाना सिविल लाइन पुलिस ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत आते नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी की है। इसके तहत एक नशा तस्कर की तरफ से बनाई गई अवैध इमारत को बुल्डोजर चलाकर गिरा दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएसपी अमनीत कौड़ल ने बताया कि आरोपित मनजीत कौर उर्फ हरबंस कौर उर्फ बंसो निवासी गली नंबर1, ठेके वाला चौक धोबियाना बस्ती बठिंडा की तरफ से अवैध रूप से एक इमारत का निर्माण किया गया था।

    यह निर्माण उसकी तरफ से नशा तस्करी कर इकट्ठा की गई अवैध कमाई से बनाया गया। इस संबंध में सक्षम अधिकारी के पास केस भेजा गया था। इसमें अनुमति मिलने के बाद डिप्टी कमिश्नर कम मजिस्ट्रेट द्वारा इमारत पर कार्रवाई करने की हिदायत दी व पुलिस सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे।

    जिसके बाद सिविल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस इमारत को मंगलवार की सुबह ध्वस्त कर दिया। इस अवसर पर सिविल प्रशासन ने बताया कि मनजीत कौर उर्फ हरबंस कौर को कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन कब्जाधारियों द्वारा यह जगह खाली न करने पर यहां बुलडोजर की कार्रवाई की गई है।

    एसएसपी ने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार "युद्ध नशे के विरुद्ध" मिशन के अंतर्गत जिले में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को जिस इमारत पर एक्शन लिया गया उसके विरुद्ध नशीले पदार्थों व अन्य गंभीर अपराधों के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

    आरोपित महिला के खिलाफ 7 जुलाई 2024 को एनडीपीएस अधिनियम के तहत थाना सिविल लाइंस बठिंडा में मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बठिंडा पुलिस ने युद्ध नशे के विरुद्ध के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 1 मार्च 2025 से अब तक 1311 मामले दर्ज करके 1973 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    इसके साथ ही वर्ष 2023 से अब तक नशा तस्करों की लगभग 14 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की जा चुकी है। बठिंडा पुलिस जनता से अपील करती है कि नशे की बुराई को जड़ से मिटाने के लिए पुलिस का सहयोग करें।

    अगर आपके इलाके में या उसके आस-पास कोई भी अवैध रूप से नशे का कारोबार कर रहा है, तो आप पंजाब सरकार के नशा-रोधी हेल्पलाइन नंबर 97791-00200 या बठिंडा पुलिस के नशा-रोधी हेल्पलाइन नंबर 91155-02252 पर अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।