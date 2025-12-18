बठिंडा में नशा बेचने से रोका तो 20 लोगों ने किया हमला, कई घरों पर पथराव; दो लोग गंभीर रूप से जख्मी

जागरण संवाददाता, बठिंडा। शहर की उड़िया बस्ती में नशा बेचने का विरोध करने पर तस्करों ने जमकर हंगामा मचाया। बदमाशों ने तेजधार हथियारों और लाठियों से हमला कर दो युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कई घरों पर पथराव किया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुछ युवक लंबे समय से इलाके में नशा बेच रहे हैं। बुधवार सुबह लोगों के विरोध के दौरान आरोपित मौके से भाग गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वे करीब 20 साथियों को साथ लेकर दोबारा बस्ती में लौट आए।

आरोप है कि लौटते समय हमलावर तेजधार हथियारों, लाठियों और डंडों से लैस थे। बस्ती में घुसते ही उन्होंने घरों पर पथराव शुरू कर दिया और कई घरों की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। घायल अस्पताल में हुए भर्ती इस दौरान विरोध कर रहे लोगों पर भी हमला किया गया। हमले में मिंटू और कंभू नामक दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को नौजवान सोसायटी की मदद से तुरंत बठिंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बस्तीवासियों का कहना है कि हमलावरों ने खुलेआम हथियार लहराते हुए जान से मारने की धमकियां दीं।

पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी आरोपित फरार हो गए। डीएसपी सिटी-2 सरबजीत सिंह ने बताया कि अमरपुरा बस्ती और जनता नगर के कुछ युवकों द्वारा उड़िया बस्ती में मारपीट और तोड़फोड़ की शिकायत मिली है। प्रारंभिक जांच में यह मामला नशा तस्करी के विरोध से जुड़ा पाया गया है।