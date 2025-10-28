Language
    बठिंडा के कारोबारी ने मलोट रोड पर काट दी अवैध कॉलोनी, व्यवसायी की मनमानी पर प्रशासन की कार्रवाई

    By Rajinder Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:29 PM (IST)

    बठिंडा में एक व्यवसायी द्वारा मलोट रोड पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। प्रशासन को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जो जमीन अभी कॉलोनी मालक के अपने नाम नहीं, उसके भी किए जा रहे एग्रीमेंट (फोटो: जागरण)

    दीपक गर्ग, श्री मुक्तसर साहिब। गैर मंजूरशुद्धा कालोनियों श्री मुक्तसर साहिब में धड़ाधड़ काटी जा रही है। यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही।

    इसी के चलते कुछ प्रापर्टी कारोबारियों के हौसले दिन-प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अब श्री मुक्तसर साहिब के मलोट रोड पर बठिंडा की एक फर्म द्वारा एक बड़ी कालोनी काटी जा रहा है।

    आलम यह हैं कि यह प्रापर्टी कारोबारी श्री मुक्तसर साहिब के प्रापर्टी कारोबारियों से भी एक कदम आगे निकल गए हैं। मुख्य मार्ग पर इस कालोनी को मंजूरी दिलाने की फाइल अभी तक किसी कार्यालय में नहीं पहुंची है, लेकिन कॉलोनी के विज्ञापन के लिए बड़े-बड़े फ्लेक्स लगा दिए गए, यहां तक कि एक पैलेस में प्रचार कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और प्लाट बेचने शुरू कर दिए गए।

    जबकि कालोनी के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज तारें ज्यो की त्यो हैं। उधर, नगर कौंसिल अधिकारी का कहना है कि प्रचार बोर्ड हटा दिए गए हैं और कालोनी के मालिक को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।

    एडीसी गुरप्रीत सिंह थिंद ने कहा कि शिकायतों के चलते कालोनी का काम फिलहाल रोक दिया गया है। दरअसल, जिस ज़मीन पर यह कालोनी काटी जा रही है, वह ज़मीन अभी भी किसान के नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि प्रापर्टी कारोबारी ने अभी तक इसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई है, लेकिन गिद्दड़बाहा का एक प्रापर्टी कारोबारी, जो इस कालोनी के प्रोजेक्ट में पार्टनर बताया जा रहा है, इस ज़मीन के लिए लोगों से एग्रीमेंट कर रहा है।

    चूँकि ज़मीन अभी उसके नाम पर नहीं है, इसलिए लोगों से एग्रीमेंट करके प्रापर्टी कारोबारी पंजाब सरकार के सभी नियमों का सीधा उल्लंघन कर रहा है। इतना सब होने के बावजूद, जहां नगर परिषद और अन्य प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं, वहीं यह प्रापर्टी कारोबारी रोज़ाना मीटिंग करके प्रापर्टी डीलरों को नए-नए प्लान और लालच देकर इस अनाधिकृत कालोनी को बेचने का काम कर रहा है।

    इस पूरे मामले के बारे में जब हमने नगर परिषद के जेई विजय शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि इस कालोनी के प्रचार बोर्ड हाल ही में उतारे गए हैं, कालोनी में जो जमीन है उसके मालिक को नोटिस जारी किया जाना है और इसके लिए तहसीलदार कार्यालय को पत्र जारी कर दिया गया है कि इस जमीन के मालिक की जानकारी दी जाए।

    इस मामले में जब एडीसी गुरप्रीत सिंह थिंद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में शिकायत मिली है और उन्होंने एक बार काम रुकवा भी दिया था। इस मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।