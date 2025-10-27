बठिंडा में पुलिस कर्मचारी और उसके चचेरे भाई पर जानलेवा हमले की कोशिश, चार लोगों पर मामला दर्ज
सदर रामपुरा पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने और सोने की चेन छीनने का मामला दर्ज किया है। मनजिंदर सिंह ने बताया कि उसके चचेरे भाई इकबाल सिंह पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। मदद करने पहुंचे मनजिंदर को भी हमलावरों ने घेर लिया और उसकी सोने की चेन छीन ली। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
जासं,बठिंडा। सदर रामपुरा पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ दो लोगों पर जानलेवा हमला करने व सोने की चेन छीनने के मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस के पास मनजिंदर सिंह निवासी गांव जेठूके गां शिकायत दी कि उनके चाचा का लड़का इकबाल सिंह निवासी जेठूके पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है।
बीती 25 अक्टूबर देर शाम करीब 8 बजे इकबाल सिंह का उसे फोन आया कि वह अपनी कार से घर की तरफ आ रहा है, लेकिन रास्ते में चार अज्ञात लोग उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं व उसपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं।
फोन आने के बाद वह अपना मोटरसाइकिल लेकर चाचा के लड़के की तरफ से बताए रास्ते की तरफ निकल गया। इस दौरान वह गांव के पुल के पास रेलवे फाटक पर पहुंचा, तो फाटक बंद होने के चलते वहां रुक गया।
तभी सामने देखा कि उसके भाई की कार को चार लोगों ने घेर रखा था व कार की खिड़की खोलने व तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरोपित लोगों के हाथों में तेजधार हथियार थे, जिसमें कृपान, गंडासे व अन्य सामान था।
उसने मोटरसाइकिल एक तरफ रोककर भाई को बचाने के लिए कार की तरफ भागा व उसने लोगों से हेल्प मांगने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। हमलावरों ने उसे भी घेर लिया व उसका भाई इकबाल सिंह उसकी सहायता के लिए आगे आया।
तो आरोपित मौके से फरार हो गया व जाते हुए उसकी सोने की चेन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित लोगों की शिकायत पर आरोपित बलवंत सिंह, लवप्रीत सिंह, दशमेश सिंह व हरप्रीत सिंह सभी निवासी गांव जेठूके के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए है।
