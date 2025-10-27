बठिंडा में पुलिस कर्मचारी और उसके चचेरे भाई पर जानलेवा हमले की कोशिश, चार लोगों पर मामला दर्ज

जासं,बठिंडा। सदर रामपुरा पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ दो लोगों पर जानलेवा हमला करने व सोने की चेन छीनने के मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस के पास मनजिंदर सिंह निवासी गांव जेठूके गां शिकायत दी कि उनके चाचा का लड़का इकबाल सिंह निवासी जेठूके पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीती 25 अक्टूबर देर शाम करीब 8 बजे इकबाल सिंह का उसे फोन आया कि वह अपनी कार से घर की तरफ आ रहा है, लेकिन रास्ते में चार अज्ञात लोग उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं व उसपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं।

फोन आने के बाद वह अपना मोटरसाइकिल लेकर चाचा के लड़के की तरफ से बताए रास्ते की तरफ निकल गया। इस दौरान वह गांव के पुल के पास रेलवे फाटक पर पहुंचा, तो फाटक बंद होने के चलते वहां रुक गया।

तभी सामने देखा कि उसके भाई की कार को चार लोगों ने घेर रखा था व कार की खिड़की खोलने व तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरोपित लोगों के हाथों में तेजधार हथियार थे, जिसमें कृपान, गंडासे व अन्य सामान था।

उसने मोटरसाइकिल एक तरफ रोककर भाई को बचाने के लिए कार की तरफ भागा व उसने लोगों से हेल्प मांगने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। हमलावरों ने उसे भी घेर लिया व उसका भाई इकबाल सिंह उसकी सहायता के लिए आगे आया।