बठिंडा के रामनिवास गांव में शर्मनाक घटना, वयक्ति के साथ मारपीट कर उतारी पगड़ी; चार के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव रामनिवास में कुछ लाेगों ने मिलकर एक व्यक्ति से मारपीट की और उसे पगड़ी उतारकर उसकी बेअदबी की। मामले की एसपी डी द्वारा जांच करने के बाद चार लोगों को नामजद कर उनके खिलाफ थाना बालियांवाली में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस को शिकायत देकर सुखदेव सिंह निवासी गांव रामनिवास ने बताया कि आरोपित भरभूर सिंह, उसका बेटा सतनाम सिंह, सुखदीप सिंह व सुखचैन सिंह निवासी गांव रामनिवास ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसकी पगड़ी उतार दी।

पीड़ित ने मामले की शिकायत एसएसपी बठिंडा को दी। एसएसपी ने मामले की जांच एसपी डी को सौंपी। एसपी डी ने पूरे मामले की जांच करने के बाद आरोपितों पर मामला दर्ज किया है। फिलहाल किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।