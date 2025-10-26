Language
    बठिंडा के रामनिवास गांव में शर्मनाक घटना, वयक्ति के साथ मारपीट कर उतारी पगड़ी; चार के खिलाफ केस दर्ज

    By Nitin Singla Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    बठिंडा के गांव रामनिवास में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति से मारपीट की और उसकी पगड़ी उतारकर बेअदबी की। सुखदेव सिंह नामक पीड़ित ने एसएसपी को शिकायत दी, जिसके बाद एसपी डी ने जांच कर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है।

    Hero Image

    गांव रामनिवास में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति से मारपीट की और उसकी पगड़ी उतारकर बेअदबी की (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव रामनिवास में कुछ लाेगों ने मिलकर एक व्यक्ति से मारपीट की और उसे पगड़ी उतारकर उसकी बेअदबी की। मामले की एसपी डी द्वारा जांच करने के बाद चार लोगों को नामजद कर उनके खिलाफ थाना बालियांवाली में मामला दर्ज किया गया है।

    पुलिस को शिकायत देकर सुखदेव सिंह निवासी गांव रामनिवास ने बताया कि आरोपित भरभूर सिंह, उसका बेटा सतनाम सिंह, सुखदीप सिंह व सुखचैन सिंह निवासी गांव रामनिवास ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसकी पगड़ी उतार दी।

    पीड़ित ने मामले की शिकायत एसएसपी बठिंडा को दी। एसएसपी ने मामले की जांच एसपी डी को सौंपी। एसपी डी ने पूरे मामले की जांच करने के बाद आरोपितों पर मामला दर्ज किया है। फिलहाल किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।