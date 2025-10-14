Language
    बठिंडा-बरनाला बाइपास पर पेट्रोल पंप पर हथियारबंद लुटेरों ने लूटे 2 लाख रुपये, पुलिस ने शुरू की ताबड़तोड़ जांच

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    बठिंडा-बरनाला बाइपास पर एक पेट्रोल पंप से हथियारबंद लुटेरों ने 2 लाख रुपये की लूट की। पीड़ित, निरंजन लाल गर्ग के अनुसार, दो अज्ञात व्यक्ति बंदूक की नोक पर नकदी से भरा बैग छीन ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और लुटेरों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

    Hero Image

    पेट्रोल पंप से लुटेरों ने 2 लाख रुपये लूटे, अज्ञात पर केस दर्ज (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा बरनाला बाइपास स्थित एक पेट्रोल पंप से हथियारबंद लुटेरों ने 2 लाख रुपये लूटकर मौके से फरार हो गए। थाना कैंट पुलिस को दर्ज करवाएं बयानों में पटेल नगर बठिंडा निवासी निरंजन लाल गर्ग ने बताया कि वह बठिंडा बरनाला रोड स्थित रिलायंस माल के पास करतार पेट्रोल पंप चलाते हैं।

    पीड़ित ने बताया कि बीती 13 अक्टूबर को मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्ति हथियारों से लैस होकर पेट्रोल पंप पर आए। पीड़ित ने बताया कि इस दौरान दोनों लुटेरों ने बंदूक की नोक पर उसे नकदी से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए।

    पीड़ित ने बताया कि बैग में करीब 2.25 लाख रुपये थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक पूरे दिन की बिक्री के पैसे जमा नहीं किए थे। मामले के जांच अधिकारी सहायक थानेदार जगदेव सिंह ने बताया कि पीड़ित निरंजन लाल गर्ग की शिकायत के आधार पर दो अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

    उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की जा रही है। इसके अलावा, पुलिस अन्य स्रोतों से भी लुटेरों का पता लगाने में जुटी है। उन्होंने बताया कि पंप लूटने वाले लुटेरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।