    बठिंडा में युवक ने पंखे से लटककर की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच

    By Nitin Singla Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:10 PM (IST)

    बठिंडा के बसंत विहार में एक युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर सहारा जन सेवा की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, वह किराए पर रहता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है।

    युवक ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की।

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। स्थानीय बसंत बिहार में एक युवक ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर सहारा जन सेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड हेल्पलाइन टीम विक्की कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। थाना सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी।

    पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंची व घटना की जांच की। मृतक की कोई शिनाख्त नहीं हो सकी। मृतक वहां किराए पर रहता था। मृतक के साथियों ने मृतक को पहले ही नीचे उतार रखा था। पुलिस कार्रवाई के बाद सहारा टीम ने मृतक की लाश अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाई। सहारा टीम द्वारा लाश को सुरक्षित रख दिया गया है और शिनाख्त के प्रयास किया जा रहे हैं पुलिस घटना की जांच कर रही है।