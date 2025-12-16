बठिंडा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दुकानदार की जिंदा जलकर मौत

जागरण संवाददाता, बठिंडा। मानसा रोड पर महिंद्रा एजेंसी के पास स्थित पंचर लगाने की दुकान में शार्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग में दुकानदार की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा देर रात करीब 12 बजे हुआ, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान गांव रायखाना वासी परशोतम सिंह के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वह महिंद्रा एजेंसी के नजदीक टायर पंचर लगाने की दुकान चलाता था। बताया गया है कि परशोतम सिंह दिन में काम करने के बाद रात को अपनी दुकान में ही सो जाता था। रोज की तरह वह दुकान में सो रहा था कि अचानक देर रात दुकान में आग भड़क उठी।

आग की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी वर्धमान की पुलिस, सहारा वर्कर और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान के अंदर सो रहे परशोतम सिंह की आग में झुलसकर मौत हो चुकी थी। पुलिस चौकी वर्धमान के इंचार्ज सहायक थाना अधिकारी जगसीर सिंह ने बताया कि रात के समय पंचर की दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची।