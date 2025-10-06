Language
    बठिंडा में चलती कार में अचानक लगी भीषण आग, ड्राइवर जिंदा जला

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    बठिंडा में सोमवार तड़के एक दर्दनाक हादसे में एक कार में आग लगने से चालक जिंदा जल गया। मृतक की पहचान मोहतेश कुमार के रूप में हुई है जो बठिंडा से डबवाली जा रहे थे। गांव गुरुसर सैणेवाला के पास उनकी सीएनजी कार में अचानक आग लग गई जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    कार में अचानक आग लगने से व्यक्ति जिंदा जला, मौत।

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। सोमवार तड़के करीब 2 बजे बठिंडा से डबवाली जा रही एक कार में गांव गुरुसर सैणेवाला के पास अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग की चपेट में आ गई और कार में सवार चालक जिंदा जलकर राख हो गया और उसकी मौके पर मौत हो गई।

    जलती कार को देखकर राहगीरों ने मामले की जानकारी थाना संगत पुलिस व दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा और मृतक के शव को बाहर निकाला। शव पूरी तरह जल चुका था, जबकि कार भी जलकर राख हो चुकी थी। मृतक की पहचान मोहतेश कुमार उम्र (लगभग 38) निवासी बठिंडा के तौर पर हुई।

    मिली जानकारी अनुसाार मोहतेश कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी बठिंडा सोमवार सुबह करीब 02 बजे अपनी सीएनजी वाली स्विफ्ट कार नंबर डीएल-10सीजी- 6931 में सवार होकर बठिंडा से मंडी डबवाली की तरफ जा रहा था।

    जब वे गांव गुरुसर सैनेवाला के बस स्टैंड के पास पहुंचा, तो उसकी कार में अचानक आग लग गई और इस कारण मोहतेश कुमार और उसकी कार पूरी तरह जलकर राख हो गई।

    घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना संगत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक मोहतेश कुमार का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बठिंडा के शवगृह में रखवाया गया है।