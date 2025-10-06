बठिंडा में चलती कार में अचानक लगी भीषण आग, ड्राइवर जिंदा जला

बठिंडा में सोमवार तड़के एक दर्दनाक हादसे में एक कार में आग लगने से चालक जिंदा जल गया। मृतक की पहचान मोहतेश कुमार के रूप में हुई है जो बठिंडा से डबवाली जा रहे थे। गांव गुरुसर सैणेवाला के पास उनकी सीएनजी कार में अचानक आग लग गई जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

जागरण संवाददाता, बठिंडा। सोमवार तड़के करीब 2 बजे बठिंडा से डबवाली जा रही एक कार में गांव गुरुसर सैणेवाला के पास अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग की चपेट में आ गई और कार में सवार चालक जिंदा जलकर राख हो गया और उसकी मौके पर मौत हो गई।

जलती कार को देखकर राहगीरों ने मामले की जानकारी थाना संगत पुलिस व दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा और मृतक के शव को बाहर निकाला। शव पूरी तरह जल चुका था, जबकि कार भी जलकर राख हो चुकी थी। मृतक की पहचान मोहतेश कुमार उम्र (लगभग 38) निवासी बठिंडा के तौर पर हुई।