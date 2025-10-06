बठिंडा में शादी का झांसा देकर ठगी, युवती और परिवार पर मामला दर्ज

बठिंडा में एक युवती और उसके परिवार ने एक युवक को शादी का झांसा देकर सवा चार तोले सोना और ढाई लाख रुपये नकद ठग लिए। गहने और पैसे लेने के बाद उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। युवक की शिकायत पर पुलिस ने युवती और उसके छह साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है।

जागरण संवाददाता, बठिंडा। एक युवती ने अपने परिजनों के साथ मिलकर जिले के गांव भगवानपुरा निवासी एक युवक को शादी का झांसा दिया और उसे करीब सवा चार तोले सोना व ढाई लाख रुपये की नकदी हासिल कर ली। गहने व नकदी लेने के बाद आरोपितों ने शादी करने से इनकार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित युवक ने अपने साथ हुई इस जालसाजी की शिकायत एसएसपी बठिंडा को दी। एसएसपी के आदेशों पर थाना तलवंडी साबो पुलिस ने मामले की पूरी पड़ताल करने के बाद आरोपित युवती व उसके छह साथियों पर ठगी करने का मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपितों की गिरफ्तारी होनी बाकी है।

पुलिस को शिकायत देकर गांव भगवानपुरा निवासी जसवंत सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले उसकी जान पहचान तलवंडी साबो निवासी लखबीर कौर के साथ हुई थी। उनकी जान पहचान दोस्ती में बदल गई और उन्होंने दोनों मिलकर शादी करने का फैसला कर लिया। पीड़ित के अनुसार आरोपित युवती ने उसे झांसा दिया कि उसे शादी करने के लिए उसके परिवार वालों को मानना हो गया।

जिसके बाद उसने अपने पिता जगमीत सिंह, गुरतेज सिंह निवासी गांव नत, निक्का सिंह निवासी गांव चीमा, सिकंदरपाल सिंह निवासी गांव मेहराज व परमजीत कौर निवासी बरनाला के साथ मुलाकात करवाई। मुलाकात करने के बाद आरोपितों उसके सामने शर्त रखी कि वह उसकी शादी आरोपित युवती लखबीर कौर के साथ करवा देंगे, लेकिन उनके पास शादी करने के लिए ना तो पैसे और नहीं गहने है, इसलिए शादी का खर्च व गहने उसी देने होंगे।

पीड़ित ने बताया कि वह आरोपितों के झांसे में आकर उसने शादी के लिए करीब सवा चार तोले सोने के गहने व ढाई लाख रुपये नकद आरोपितों को दे दिए। पैसे व गहने लेने के बाद आरोपित लोग शादी करवाने से टालमटोल करने लगे और उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया। पीड़ित ने बताया कि आरोपितों ने उसके साथ ठगी की। पुलिस ने आरोपित लोगों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।