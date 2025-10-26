बठिंडा में नशे के जाल पर पुलिस की बड़ी चोट, हेरोइन और डोडे के जखीरे समेत 9 तस्कर धराए

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिला पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से हेरोइन, प्रतिबंधित दवाएं आदि बरामद की है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने स्थानीय वाटर सप्लाई दफ्तर के पास से आरोपित सन्नी व सलीम निवासी धोबियाना बस्ती को 8.53 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है।

इसी तरह थाना कैनाल कालोनी पुलिस ने नरूआणा रोड से आरोपित विक्की सिंह निवासी बंगी नगर बठिंडा को 45 प्रतिबंधित कैप्सूल समेत गिरफ्तार किया। थाना भगता भाइ्रका पुलिस ने गांव हमीरगढ़ से आरोपित बोघा सिंह को 15 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया।

थाना मौड़ पुलिस ने आरोपित चरणजीत सिंह निवासी गांव बुर्ज व अर्शदीप सिंह निवासी मानसा कलां को 7 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया। थाना तलवंडी साबो पुलिस ने गांव सिंगो से आरोपित गुरनैब सिंह निवासी गांव सिंगो को 15 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया।