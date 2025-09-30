Language
    Punjab News: जीदा ब्लास्ट केस में गिरफ्तार गुरप्रीत ने कबूला जुर्म, अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:29 PM (IST)

    बठिंडा के गांव जीदा में हुए ब्लास्ट मामले में आरोपी गुरप्रीत सिंह ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कन्फैशन स्टेटमेंट दर्ज होने के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गुरप्रीत 10 सितंबर को ऑनलाइन विस्फोटक सामग्री मंगवाकर बम बना रहा था तभी धमाका हुआ जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।

    जीदा ब्लास्ट केस में गिरफ्तार गुरप्रीत ने कबूला जुर्म। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। बीती 10 सितंबर को जिले के गांव जीदा में हुए ब्लास्ट मामले के आरोपित 19 वर्षीय गुरप्रीत सिंह ने मंगलवार को जिला अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस दौरान अदालत में उसकी कन्फैशन स्टेटमेंट भी दर्ज कर ली गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित का रिमांड नहीं मांगा व अदालत ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

    जानकारी के अनुसार, बठिंडा के गांव जीदा निवासी 19 वर्षीय गुरप्रीत सिंह ने बीती 10 सितंबर को आनलाइन विस्फोटक समाग्री मंगवाकर अपने घर में बम बना रहा था। इसी दौरान केमिकल रिएक्शन के चलते 10 सितंबर को दो धमाके हुए। एक धमके में गुरप्रीत सिंह स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि, गंभीर रूप से घायल हुए गुरप्रीत सिंह का इलाज के दौरान उसका एक हाथ काटना पड़ा है, जबकि उसके पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें लगी है।

    इतना ही नहीं इस घटना की शाम को आरोपित का पिता विस्फोटक समाग्री को हटा रहा था, तो एक और धमाका हो गया, जिसमें आरोपित के पिता भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। दोनों घायलों को प्राइवेट अस्पताल के बाद एम्स में दाखिल करवाया गया था।

    इस घटना के संबंध में पुलिस को दूसरे दिन उस समय जानकारी मिली थी, जब अस्पताल से जानकारी दी गई कि एक व्यक्ति खतरनाक केमिकल से घाय़ल हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की, तो कई अहम खुलासे हुए।

    घटना के बाद पुलिस ने आरोपित गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की थी। इसमें करीब 12 दिन के पुलिस रिमांड के बाद 30 सितंबर को फिर से पेश किया गया। जहां अदालत ने आरोपित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गुरप्रीत से कई अहम जानकारियां मिल रही हैं और केस के अन्य पहलुओं की भी गहराई से जांच की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपित ने कोर्ट में पेशी के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

    वहीं इसमें विस्फोटक समाग्री कहां से मंगवाई व इसके पीछे क्या मकसद रहा इसे लेकर पुलिस ने अभी किसी तरह की जानकारी नहीं दी है। जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में और लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। बताते चले कि इस धमाके से गांव जींदा में दहशत का माहौल बन गया था। ग्रामीणों का कहना है कि वे चाहते हैं कि पूरा सच सामने आए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यह मामला अब और बड़े खुलासों की ओर इशारा कर रहा है, जो जांच के आगे बढ़ने के साथ सामने आ सकते हैं।