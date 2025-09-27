Barnala Accident: सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत, 22 दिन पहले हुई थी शादी; इकलौता बेटा था राहुल

जानकारी के अनुसार, व्यापारी साहिल गोयल पुत्र राहुल गोयल निवासी रामपुरा फूल, जो कार से टैक्स जमा करने तपा आ रहा था, जब वह धागा मिल के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे सिलेंडरों से भरे कैंटर ने अचानक ब्रेक लगा दिए और कार उसके नीचे जा घुसी।

संवाद सहयोगी, तपा (बरनाला)। बरनाला-बठिंडा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसकी शादी मात्र 22 दिन पहले हुई थी।

कार में सवार व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। एक टेंपो चालक ने उसे तुरंत सिविल अस्पताल रामपुरा फूल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने घायल को मृत घोषित कर दिया।

मृतक साहिल गोयल की लगभग 22 दिन पहले ही गांव पंधेर में शादी हुई थी और वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई व उसे अस्पताल रामपुरा में रुकवाकर चौकी प्रभारी कर्मजीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे व परिजनों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।