    करवा चौथ पर डांस करते समय महिला को आया हार्ट अटैक, कैमरे में कैद हुआ मौत से पहले का VIDEO

    By Nishu Rani Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:49 PM (IST)

    करवा चौथ के उत्सव के दौरान एक महिला को नाचते समय दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। महिला का आखिरी डांस वीडियो में कैद हो गया। घटना से परिवार और दोस्तों में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर लोग महिला को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

    करवा चौथ पर डांस करते समय महिला को आया हार्ट अटैक (सोशल मीडिया)

    संवाद सहयोगी, बरनाला।  बरनाला में करवा चौथ की रात महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह घटना करवा चौथ का व्रत मनाने के दौरान हुई। तपा के समाजसेवी परिवार की बहू आशा रानी पत्नी तरसेम चंद उर्फ भोला ढिल्लों सहेलियों के साथ करवा चौथ का व्रत मना रहीं थीं।

    उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ नाच-गाना भी किया। जब वह पति के साथ घर लौट रही थीं। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल बरनाला के एक अस्पताल ले जाया गया। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत पर मार्किट कमेटी तपा के चेयरमैन तरसेम सिंह काहनेके, शेलर यूनियन के सूबा मीत प्रधान संजय भूत, पूर्व प्रधान अश्विनी आशुभूत आदि ने दुख जताया है।

