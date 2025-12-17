पंजाब: अब बरनाला में भी होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज, रवनीत बिट्टू ने किया एलान

उन्होंने कहा कि बरनाला रेलवे स्टेशन पर इस गाड़ी के ठहराव से आसपास के सैकड़ों गांवों और कस्बों को लाभ मिलेगा और वे सीधे राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ सकेंगे। मीत हेयर ने बताया कि रेल मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी मांग पर विचार कर बरनाला रेलवे स्टेशन पर भी गाड़ी का ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा। जिसके बाद इस पर अब अमल कर लिया गया है।