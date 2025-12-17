Language
    पंजाब: अब बरनाला में भी होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज, रवनीत बिट्टू ने किया एलान

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    अब बरनाला में भी होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज (File Photo)

    जागरण संवाददाता, बरनाला। फिरोजपुर से चलकर दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन अब बरनाला में भी रुकेगी। रेलवे के केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने यह जानकारी दी। बरनाला में वंदे भारत के स्टॉपेज को लेकर संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने भी मांग की थी।

    अक्टूरर महीने में संगरूर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से मुलाकात के समय मांग की थी कि नई दिल्ली से फिरोजपुर कैंट तक चलने वाली नई वंदे भारत रेलगाड़ी का ठहराव बरनाला में भी किया जाए।

    उन्होंने कहा कि बरनाला रेलवे स्टेशन पर इस गाड़ी के ठहराव से आसपास के सैकड़ों गांवों और कस्बों को लाभ मिलेगा और वे सीधे राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ सकेंगे। मीत हेयर ने बताया कि रेल मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी मांग पर विचार कर बरनाला रेलवे स्टेशन पर भी गाड़ी का ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा। जिसके बाद इस पर अब अमल कर लिया गया है। 