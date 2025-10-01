Language
    अब बरनाला में भी होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव? सांसद गुरमीत सिंह ने दी अच्छी खबर

    By Nishu Rani Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    संगरूर के लोकसभा सदस्य मीत हेयर ने रेल मंत्री से मिलकर वंदे भारत ट्रेन को बरनाला में रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे आसपास के गांवों को दिल्ली से सीधा संपर्क मिलेगा। रेल मंत्री ने उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। मीत हेयर ने लंबे समय से वंदे भारत को बरनाला में रुकवाने की मांग की थी।

    अब बरनाला में भी होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव? (File Photo)

    जागरण संवाददाता, बरनाला। संगरूर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से मुलाकात की। इस दौरान मीत हेयर ने मांग की कि नई दिल्ली से फिरोजपुर कैंट तक चलने वाली नई वंदे भारत रेलगाड़ी का ठहराव बरनाला में भी किया जाए।

    उन्होंने कहा कि बरनाला रेलवे स्टेशन पर इस गाड़ी के ठहराव से आसपास के सैकड़ों गांवों और कस्बों को लाभ मिलेगा और वे सीधे राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ सकेंगे। मीत हेयर ने बताया कि रेल मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी मांग पर विचार कर बरनाला रेलवे स्टेशन पर भी गाड़ी का ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा।

    मीत हेयर ने कहा कि वे लंबे समय से ऐसी ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे जिससे बरनाला सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ सके और अब जब नई दिल्ली से फिरोजपुर कैंट तक वंदे भारत रेल चलाने का प्रस्ताव आया है, तो बरनाला स्टेशन पर इसका ठहराव तय नहीं किया गया।

    मीत हेयर ने कहा कि संसद में वे लगातार यह मांग उठाते रहे हैं और इसके पूरा होने पर वे रेल मंत्रालय का धन्यवाद करते हैं। जब यह गाड़ी बरनाला स्टेशन पर रुकेगी, तो वे बरनाला निवासियों के साथ पहले दिन इस रेल का स्वागत करेंगे और बरनाला में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद प्रकट करेंगे।