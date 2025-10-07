बरनाला में युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाया केस

बरनाला पुलिस ने दशहरे के दिन हुई युवक हीरा सिंह की हत्या के मामले में तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कुलविंदर सिंह बलजिंदर सिंह और दिलप्रीत सिंह के रूप में की है। मृतक के परिवार ने सरकार से मुआवजे और नौकरी की मांग की है। पुलिस ने शरारती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जागरण संवाददाता, बरनाला। पुलिस ने दशहरे के दिन हुई युवक की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। 48 घंटे के भीतर हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी सतवीर सिंह बैंस ने बताया कि दशहरे के दिन कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बरनाला निवासी भोला सिंह के बेटे हीरा सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

थाना सिटी बरनाला के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह ने मृतक हीरा सिंह के पिता भोला सिंह के बयानों के आधार पर थाना सिटी वन बरनाला में 5/6 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा नंबर 449 दर्ज किया था। इस मामले की जांच के लिए सीआईए स्टाफ बरनाला के प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, थाना सिटी बरनाला के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह, थाना सिटी-दो बरनाला के मुख्य अधिकारी थानेदार चरणजीत सिंह और थाना सदर बरनाला के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर जगजीत सिंह की टीमें गठित की गई थीं।

पुलिस ने 48 घंटों के भीतर हत्यारों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा उर्फ नानू निवासी बंगला पत्ती सेखां, बलजिंदर सिंह उर्फ हरमन सिंह उर्फ नेपाली निवासी बंगला पत्ती सेखां व दिलप्रीत सिंह उर्फ संजय निवासी सेखा के रूप में हुई है। आरोपितों को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा।

क्या था पूरा मामला पिता भोला सिंह, पत्नी रीटा, माता हरबंस कौर, चाचा हरजीत सिंह और निर्मल सिंह के अनुसार हीरा सिंह दशहरे के अवसर पर दशहरा देखने गया था, लेकिन दशहरे में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया।

उसके बेटे हीरा सिंह की बेवजह हत्या कर दी गई। हीरा सिंह का दशहरे में किसी से कोई झगड़ा नहीं था। आरोपितों ने बेटे की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। परिवार ने पंजाब सरकार से आर्थिक मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की थी।