Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरनाला में युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाया केस

    By Nishu Rani Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:54 AM (IST)

    बरनाला पुलिस ने दशहरे के दिन हुई युवक हीरा सिंह की हत्या के मामले में तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कुलविंदर सिंह बलजिंदर सिंह और दिलप्रीत सिंह के रूप में की है। मृतक के परिवार ने सरकार से मुआवजे और नौकरी की मांग की है। पुलिस ने शरारती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बरनाला में युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपित गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, बरनाला। पुलिस ने दशहरे के दिन हुई युवक की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। 48 घंटे के भीतर हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी सतवीर सिंह बैंस ने बताया कि दशहरे के दिन कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बरनाला निवासी भोला सिंह के बेटे हीरा सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना सिटी बरनाला के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह ने मृतक हीरा सिंह के पिता भोला सिंह के बयानों के आधार पर थाना सिटी वन बरनाला में 5/6 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा नंबर 449 दर्ज किया था। इस मामले की जांच के लिए सीआईए स्टाफ बरनाला के प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, थाना सिटी बरनाला के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह, थाना सिटी-दो बरनाला के मुख्य अधिकारी थानेदार चरणजीत सिंह और थाना सदर बरनाला के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर जगजीत सिंह की टीमें गठित की गई थीं।

    पुलिस ने 48 घंटों के भीतर हत्यारों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा उर्फ नानू निवासी बंगला पत्ती सेखां, बलजिंदर सिंह उर्फ हरमन सिंह उर्फ नेपाली निवासी बंगला पत्ती सेखां व दिलप्रीत सिंह उर्फ संजय निवासी सेखा के रूप में हुई है। आरोपितों को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा।

    क्या था पूरा मामला

    पिता भोला सिंह, पत्नी रीटा, माता हरबंस कौर, चाचा हरजीत सिंह और निर्मल सिंह के अनुसार हीरा सिंह दशहरे के अवसर पर दशहरा देखने गया था, लेकिन दशहरे में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया।

    उसके बेटे हीरा सिंह की बेवजह हत्या कर दी गई। हीरा सिंह का दशहरे में किसी से कोई झगड़ा नहीं था। आरोपितों ने बेटे की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। परिवार ने पंजाब सरकार से आर्थिक मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की थी।

    शरारती तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा बख्शा: डीएसपी

    डीएसपी सतवीर सिंह बैंस ने बताया कि एसएसपी मोहम्मद सरफ़राज़ आलम के निर्देशों और एसपी (डी) अशोक कुमार के नेतृत्व में इस मामले को पूरी तत्परता से सुलझा लिया गया है। बरनाला पुलिस शरारती तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी रहेगी। किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। बरनाला पुलिस लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार है।