    बरनाला के हंडिआया बाजार में सीवरेज का कहर, गंदे पानी में डूबी गलियां; दुकानदारों ने दी आंदोलन की चेतावनी

    By Nishu Rani Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    बरनाला के हंडिआया बाजार में सीवरेज की समस्या से दुकानदार परेशान हैं। एक महीने से सफाई न होने के कारण गलियों में गंदा पानी जमा है, जिससे बीमारियों का डर बना हुआ है। दुकानदारों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है।

    स्थानीय हंडिआया बाजार महाजन मार्किट में सीवरेज का ओवरफ्लो पानी गलियों में खड़ा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बरनाला। पिछले एक महीने से शहर में सीवरेज सफाई न होने के कारण चारों तरफ गलियों में फैले सीवरेज के पानी ने हंडिआया बाजार महाजन मार्किट के दुकानदारों का जीना दूभर कर दिया है।

    इस समस्या के समाधान के लिए तंग आ चुके दुकानदारों में एकत्रित होकर मंगलवार को प्रशासन से समाधान की मांग की। इस मौके पर दुकानदार जीवन कुमार बांसल, प्रेम कुमार, बलविंदर कुमार, नरेश कुमार, विक्की कुमार, विक्की गर्ग, अंकुश गर्ग आदि ने बताया कि हंडिआया बाजार महाजन मार्किट में पिछले एक माह से सीवरेज की सफाई न होने के कारण सोवरेज का पानी ओवर होकर सड़कों की गलियों में आ रहा है।

    दुकानदारों की दुकानों तक गंदा पानी पहुंच चुका है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अथवा कौंसिल कर्मचारी इस समस्या को और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंदे पानी के कारण लोगों को बीमारियां फैलने का डर है व गंदे पानी में मक्खी मच्छरों की भरमार है।

    लोग बीमारियों के फैलने से पूरी तरह भयभीत हो गए हैं। गंदे पानी के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदबू ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है इसके कारण दुकानदारों के दैनिक कार्यों में भी काफी परेशानियां आनी लगी है।

    वे इस समस्या के समाधान के लिए सरकार व उच्च अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द से नहीं किया गया तो, आने वाले समय में तेज संघर्ष किया जाएगा।