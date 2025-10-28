बरनाला के हंडिआया बाजार में सीवरेज का कहर, गंदे पानी में डूबी गलियां; दुकानदारों ने दी आंदोलन की चेतावनी

जागरण संवाददाता, बरनाला। पिछले एक महीने से शहर में सीवरेज सफाई न होने के कारण चारों तरफ गलियों में फैले सीवरेज के पानी ने हंडिआया बाजार महाजन मार्किट के दुकानदारों का जीना दूभर कर दिया है। इस समस्या के समाधान के लिए तंग आ चुके दुकानदारों में एकत्रित होकर मंगलवार को प्रशासन से समाधान की मांग की। इस मौके पर दुकानदार जीवन कुमार बांसल, प्रेम कुमार, बलविंदर कुमार, नरेश कुमार, विक्की कुमार, विक्की गर्ग, अंकुश गर्ग आदि ने बताया कि हंडिआया बाजार महाजन मार्किट में पिछले एक माह से सीवरेज की सफाई न होने के कारण सोवरेज का पानी ओवर होकर सड़कों की गलियों में आ रहा है।

दुकानदारों की दुकानों तक गंदा पानी पहुंच चुका है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अथवा कौंसिल कर्मचारी इस समस्या को और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंदे पानी के कारण लोगों को बीमारियां फैलने का डर है व गंदे पानी में मक्खी मच्छरों की भरमार है।

लोग बीमारियों के फैलने से पूरी तरह भयभीत हो गए हैं। गंदे पानी के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदबू ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है इसके कारण दुकानदारों के दैनिक कार्यों में भी काफी परेशानियां आनी लगी है।