    राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, किन मुद्दों पर हुई बातचीत?

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसमें पंजाब की सड़क परियोजनाओं पर चर्चा हुई। गडकरी ने दिल्ली-कटरा एक्सप्र ...और पढ़ें

    राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात।

    हेमंत राजू, बरनाला। राज्यसभा सांसद पद्मश्री राजिंदर गुप्ता ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात की। बैठक के दौरान पंजाब से जुड़े कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

    गडकरी ने बताया कि दिल्ली–कटरा एक्सप्रेसवे पहले से ही पंजाब राज्य के खनौरी से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर राजिंदर गुप्ता ने भवानीगढ़ और मालेरकोटला के एग्जिट एवं एंट्री प्वाइंट्स को जोड़ने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया, जबकि संगरूर एवं मालेरकोटला जिलों को जोड़ने का अधिकांश कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

    इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गडकरी ने आश्वस्त किया कि वे स्वयं सांसद राजिंदर गुप्ता के साथ साइट का निरीक्षण करेंगे, ताकि मालेरकोटला को मार्च 2026 के अंत तक सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा सके और इसे पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाया जा सके। शेष कार्य अगले तीन महीनों में पूरा कर दिया जाएगा। यह सड़क नेटवर्क क्षेत्र के लाखों नागरिकों को राहत देगा और यात्रा समय व लागत में उल्लेखनीय कमी लाएगा।