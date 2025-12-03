राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, किन मुद्दों पर हुई बातचीत?

हेमंत राजू, बरनाला। राज्यसभा सांसद पद्मश्री राजिंदर गुप्ता ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात की। बैठक के दौरान पंजाब से जुड़े कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

गडकरी ने बताया कि दिल्ली–कटरा एक्सप्रेसवे पहले से ही पंजाब राज्य के खनौरी से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर राजिंदर गुप्ता ने भवानीगढ़ और मालेरकोटला के एग्जिट एवं एंट्री प्वाइंट्स को जोड़ने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया, जबकि संगरूर एवं मालेरकोटला जिलों को जोड़ने का अधिकांश कार्य लगभग पूरा हो चुका है।