हेमंत राजू, बरनाला। विकास कार्यों की योजना बनाने में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ट्राइडेंट ग्रुप के संस्थापक एवं राज्यसभा सदस्य पद्मश्री राजिंदर गुप्ता 19 और 20 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर बरनाला पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह अपने एमपीलैड फंड से मिलने वाली 5 करोड़ रुपये की राशि के इस्तेमाल को लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ विचार-विमर्श करेंगे।

इस दौरे की खास बात यह है कि विकास कार्यों की प्राथमिकताएं केवल सरकारी कार्यालयों में बैठकर तय करने के बजाय गांवों के पंचों-सरपंचों, शहर के पार्षदों और गणमान्य व्यक्तियों के सुझावों को भी महत्व दिया जा रहा है। दौरे से पहले विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से विकास संबंधी जरूरतों और समस्याओं की जानकारी भी जुटाई गई है।