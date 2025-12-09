Language
    पद्मश्री राजिंदर गुप्ता लेबर, टेक्सटाइल व स्किल डेवलपमेंट पार्लियामेंट्री कमिटी में नामित

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:47 PM (IST)

    राज्यसभा सांसद पद्मश्री राजिंदर गुप्ता को लेबर, टेक्सटाइल और स्किल डेवलपमेंट पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी के लिए नॉमिनेट किया गया है। यह समिति आ ...और पढ़ें

    हेमंत राजू जागरण, बरनाला। पंजाब से राज्यसभा सांसद पद्मश्री राजिंदर गुप्ता को आज लेबर, टेक्सटाइल और स्किल डेवलपमेंट पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी के लिए नॉमिनेट किया गया है। यह समिति देश के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े नीतिगत मुद्दों और सुधारों की समीक्षा करने वाली प्रमुख संसदीय इकाई है।

    ट्राइडेंट समूह के संस्थापक एवं चेयरमैन एमेरिटस पद्मश्री राजिंदर गुप्ता एक प्रमुख उद्योगपति और समाजसेवी के रूप में विख्यात हैं। विनिर्माण, वैश्विक व्यापार और कार्यबल विकास जैसे क्षेत्रों में उनके दशकों के अनुभव से समिति को महत्वपूर्ण औद्योगिक दृष्टिकोण प्राप्त होने की उम्मीद है।

    विशेषकर ऐसे समय में जब भारत का वस्त्र क्षेत्र अमेरिकी शुल्क दबाव तथा कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए मजबूत कौशल ढांचों की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। सन् 1980 के दशक के मध्य में सीमित संसाधनों से शुरुआत कर श्री गुप्ता ने ट्राइडेंट समूह को वैश्विक स्तर पर अग्रणी समेकित वस्त्र एवं कागज़ उद्योग समूह के रूप में विकसित किया।

    आज यह संस्थान 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के वार्षिक कारोबार वाला वैश्विक समूह है, जिसमें 17,500 से अधिक लोग कार्यरत हैं। उद्योग जगत में नेतृत्व के साथ साथ गुप्ता शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक पहलों में भी सक्रिय रूप से योगदान देते रहे हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी बहुआयामी प्रतिबद्धता और मजबूत होती है।