Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरनाला पुलिस और AGTF की संयुक्त कार्रवाई, बंबीहा गैंग के दो गुर्गो को दबोचा; हथियार बरामद  

    By Nishu Rani Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:05 AM (IST)

    पंजाब पुलिस ने बरनाला में एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ मिलकर दविंदर बंबीहा गैंग के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से छह पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी विदेशी हैंडलरों के इशारे पर पंजाब में अपराधों को अंजाम देने के लिए हथियार सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। मामले की जांच जारी है और और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बरनाला से बंबीहा गैंग के दो गुर्गे छह पिस्तौल समेत गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बरनाला।  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ), पंजाब ने बरनाला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में दविंदर बंबीहा गैंग के दो गुर्गों को छह पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजी को) गौरव यादव ने दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरफ्तार आरोपितों की पहचान संदीप सिंह निवासी हनुमानगढ़ टाउन (राजस्थान) और शेखर निवासी कैथल (हरियाणा) के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से एक पीX5 पिस्तौल, एक .30 बोर पिस्तौल, चार .32 बोर पिस्तौलें और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा, पुलिस ने उनकी मारुति स्विफ्ट कार (पीबी 01 ए एक्स 0945), जिसका उपयोग वे हथियारों की खेप लेने और पहुंचाने के लिए कर रहे थे, को भी जब्त कर लिया है।

    डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी हैंडलरों के इशारों पर काम कर रहे थे और पंजाब में सनसनीखेज अपराधों को अंजाम देने के लिए बंबीहा गैंग के गुर्गों को हथियार सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क की कड़ियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है, ताकि इस सप्लाई चेन का पर्दाफाश किया जा सके।

    इस ऑपरेशन संबंधी जानकारी देते हुए एडीजीपी (एजीटीएफ) प्रमोद बान ने बताया कि पुलिस टीमों को विशेष मानव स्रोतों और तकनीकी इनपुट्स के जरिए जानकारी मिली थी कि बंबीहा गैंग के हैंडलर राज्य में बड़े अपराधों की साजिश रच रहे हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, एआईजी संदीप गोयल की निगरानी में एजीटीएफ पंजाब की टीमों ने बरनाला पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया और बरनाला-बठिंडा मुख्य सड़क पर गांव धौला के पास ड्रेन के नजदीक दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

    इस ऑपरेशन की अगुवाई इंस्पेक्टर विक्रम (एजीटीएफ) और इंस्पेक्टर बलजीत सिंह (सीआईए बरनाला) ने की। एआईजी संदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और उनके खिलाफ पहले से ही आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले दर्ज हैं।

    बरनाला के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) मुहम्मद सरफ़राज़ आलम ने बताया कि इस संबंध में एफआईआर नंबर 107 11 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) की धारा 111 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत थाना रुड़ेके कलां, बरनाला में दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में अधिक गिरफ्तारियां और बरामदगियां होने की संभावना है।
    कैप्शन- बरामद पिस्तौल। सौ जिला संपर्क विभाग