बरनाला पुलिस और AGTF की संयुक्त कार्रवाई, बंबीहा गैंग के दो गुर्गो को दबोचा; हथियार बरामद  

जागरण संवाददाता, बरनाला। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ), पंजाब ने बरनाला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में दविंदर बंबीहा गैंग के दो गुर्गों को छह पिस्तौलों समेत गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजी को) गौरव यादव ने दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान संदीप सिंह निवासी हनुमानगढ़ टाउन (राजस्थान) और शेखर निवासी कैथल (हरियाणा) के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से एक पीX5 पिस्तौल, एक .30 बोर पिस्तौल, चार .32 बोर पिस्तौलें और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा, पुलिस ने उनकी मारुति स्विफ्ट कार (पीबी 01 ए एक्स 0945), जिसका उपयोग वे हथियारों की खेप लेने और पहुंचाने के लिए कर रहे थे, को भी जब्त कर लिया है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी हैंडलरों के इशारों पर काम कर रहे थे और पंजाब में सनसनीखेज अपराधों को अंजाम देने के लिए बंबीहा गैंग के गुर्गों को हथियार सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क की कड़ियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है, ताकि इस सप्लाई चेन का पर्दाफाश किया जा सके।

इस ऑपरेशन संबंधी जानकारी देते हुए एडीजीपी (एजीटीएफ) प्रमोद बान ने बताया कि पुलिस टीमों को विशेष मानव स्रोतों और तकनीकी इनपुट्स के जरिए जानकारी मिली थी कि बंबीहा गैंग के हैंडलर राज्य में बड़े अपराधों की साजिश रच रहे हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, एआईजी संदीप गोयल की निगरानी में एजीटीएफ पंजाब की टीमों ने बरनाला पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया और बरनाला-बठिंडा मुख्य सड़क पर गांव धौला के पास ड्रेन के नजदीक दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

इस ऑपरेशन की अगुवाई इंस्पेक्टर विक्रम (एजीटीएफ) और इंस्पेक्टर बलजीत सिंह (सीआईए बरनाला) ने की। एआईजी संदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और उनके खिलाफ पहले से ही आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले दर्ज हैं।