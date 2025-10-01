पंजाब ITI ठेका कर्मचारी यूनियन का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का एलान, क्या है मांगें?
सरकारी आईटीआई ठेका कर्मचारी यूनियन पंजाब ने 25 अक्टूबर को कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के निर्वाचन क्षेत्र सुनाम में धरने का ऐलान किया है। यूनियन का कहना है कि वे पिछले 15-16 वर्षों से कम वेतन पर अनुबंध पर काम कर रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे अन्य मंत्रियों के घरों का भी घेराव करेंगे।
जागरण संवाददाता, बरनाला। राज्य कमेटी सदस्यों की एक बैठक हुई, जिसमें राज्य कमेटी सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि सरकारी आईटीआई ठेका कर्मचारी यूनियन पंजाब के बैनर तले आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, कच्चे माल को अंतिम रूप देने के लिए गठित सब-कमेटी के सदस्य व कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के निर्वाचन क्षेत्र सुनाम में 25 अक्टूबर को धरना दिया जाएगा, जिसमें उनके घर का घेराव किया जाएगा।
राज्य कमेटी सदस्य कुलवंत सिंह, नवनीत सिंह ने बताया कि पिछले 15-16 वर्षों से हम पंजाब की सरकारी आईटीआई में ग्रुप बी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के पद पर बिना किसी सरकारी सुविधा के मात्र 15000 रुपये प्रति माह पर अनुबंध के आधार पर शोषण का शिकार हो रहे हैं। अब संगठन पंजाब सरकार के खिलाफ खुले संघर्ष का ऐलान करने पर मजबूर हुआ है।
इसी के चलते 25 अक्टूबर को पार्टी अध्यक्ष अमन अरोड़ा के हलके सुनाम से धरना देकर संघर्ष की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में बाकी बचे कैबिनेट मंत्रियों के आवासों का घेराव किया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली में पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के घर भी जरूर जाएंगे।
