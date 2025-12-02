Punjab News: पूर्व विधायक निर्मल सिंह निम्मा ने कांग्रेस को कहा अलविदा, पार्टी में अनदेखी किए जाने से थे नाराज

जागरण संवाददाता, बरनाला। पूर्व विधायक निर्मल सिंह निम्मा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। सरदार निम्मा 1992 में विधायक चुने गए थे। 2016 में जब पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब का कांग्रेस में विलय हुआ, तब वे कांग्रेस में शामिल हुए थे।

वे पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के करीबियों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लगातार अनदेखी से वे नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। गौरतलब है कि निर्मल सिंह निम्मा पीपीसीसी के सदस्य और पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। 2017 में कांग्रेस ने उन्हें भदौड़ से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कुछ वजहों से चुनाव के दौरान उनका टिकट काट दिया था। निम्मा का भदौड़ क्षेत्र में बड़ा आधार है।