Punjab Accident: बरनाला में कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में दो लोगों की मौत

हेमंत राजू, बरनाला। बठिंडा नेशनल हाईवे गांव धौला के सामने रात तकरीबन 11 बजे एक कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में तपा निवासी 28 वर्षीय महिला और उसकी डेढ़ वर्षीय छोटी बच्ची की मौत हो गई। वहीं, मृतका का पति गंभीर रूप से घायल है।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।