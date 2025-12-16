Language
    Punjab Accident: बरनाला में कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में दो लोगों की मौत

    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:59 AM (IST)

    बरनाला में बठिंडा नेशनल हाईवे पर गांव धौला के पास एक कार और ट्रक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तपा निवासी 28 वर्षीय महिला और उसकी डेढ ...और पढ़ें

    क्षतिग्रस्त कार (जागरण फोट)

    हेमंत राजू, बरनाला।  बठिंडा नेशनल हाईवे गांव धौला के सामने रात तकरीबन 11 बजे एक कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में तपा निवासी 28 वर्षीय महिला और उसकी डेढ़ वर्षीय छोटी बच्ची की मौत हो गई। वहीं, मृतका का पति गंभीर रूप से घायल है।

