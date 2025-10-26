बरनाला में दीपावली के बाद प्रदूषण का कहर, मानसिक स्वास्थ्य पर गहराया संकट; मरीजों में 20% इजाफा

मरीजों की संख्या में 20 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। बच्चे और बुजुर्ग इस मानसिक प्रदूषण के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। बच्चों में ध्यान केंद्रित न कर पाना, गुस्सा और थकान बढ़ रही है। वहीं, बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर बढ़ने और चिंता की शिकायतें ज्यादा हैं।



घरों में पौधे जरूर लगाएं पर्याप्त मात्रा में पानी पीयें, नींद ले सुबह की सैर टाल दें, सुबह हवा में प्रदूषक कण ज्यादा होते हैं घर में कयूर, नीम की पत्तियों और तुलसी का प्रयोग जरूर करें।



प्रदूषण से लड़ने और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का सरल और प्रभावी तरीका पौधारोपण है। पेड़ न केवल हवा को शुद्ध करते हैं. बल्कि वातावरण में आक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर प्रदूषण के प्रभाव को कम करते है। पीपल, नीम, तुलसी और बरगद जैसे पेड़ जहरीले रसायनों को सोखते हैं।



जहरीली हवा में रहने से शरीर में तनाव हार्मोन 'कार्टिसोत' का स्तर बढ़ जाता है, जिससे डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। जब हवा में आक्सीजन की मात्रा घटती है, तो मस्तिष्क की कोशिकाएं तनाव की स्थिति में आ जाती हैं। इससे नींद की समस्या, मानसिक थकान और बेचैनी जैसी स्थितियां पैदा होती हैं।