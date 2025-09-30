Language
    बरनाला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार चोरों को किया गिरफ्तार; सोना और नकदी बरामद

    By Nishu Rani Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:15 PM (IST)

    बरनाला पुलिस ने राम बाग रोड पर हुई चोरी के मामले में चार चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से नकदी सोना-चांदी और चोरी में इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों में से एक कनाडा से डिपोर्ट किया गया है जबकि दूसरा मलेशिया से लौटा है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं।

    बरनाला पुलिस ने चोर गिरोह के चार सदस्यों को किया काबू।

    जागरण संवाददाता, बरनाला। पुलिस ने स्थानीय राम बाग रोड पर सोने-चांदी और लाखों रुपये की चोरी के मामले में चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से नकदी, सोना-चांदी, कार व नकली नंबर प्लेटें बरामद की गई हैं।

    प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी डी अशोक कुमार ने बताया कि आठ अगस्त को सुनील कुमार निवासी गली नंबर दो, नजदीक म्यूनिसिपल कमेटी कार्यालय बरनाला अपने परिवार के साथ लुधियाना में रिश्तेदारों से मिलने गए थे।

    वह घर वापस लौटे तो घर के ताले टूटे हुए थे और घर से करीब 15 लाख रुपये की नकदी, सोने-चांदी के आभूषण व अन्य जरूरी दस्तावेज चोरी हो चुके थे। शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर पुलिस ने थाना सिटी बरनाला में मुकदमा नंबर 369 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

    जांच के दौरान पुलिस ने सुखमंदर सिंह उर्फ मंदर निवासी खापियावाली, जिला मुक्तसर, गुरविंदर सिंह उर्फ गुरी निवासी लादेरकिमा, थाना सदर, कैथल, हरियाणा, गुरविंदर सिंह उर्फ सुनील उर्फ सीलू सरपंच निवासी जिला कैथल, हरियाणा व हरविंदर सिंह उर्फ प्रिंस निवासी खरका, थाना सदर, गुहला, कैथल, हरियाणा को नामजद कर गिरफ्तार कर लिया।

    उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों का अदालत द्वारा पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। आरोपितों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है।

    यह हुआ बरामद

    आरोपितों से तीन लाख 77 हजार रुपये, 484.10 ग्राम चांदी, 32.95 ग्राम सोना, एक वेरना कार, छोटी सब्लें, पेचकस, दो वॉकी-टॉकी, फर्जी नंबर प्लेट और दो प्लास्टिक डमी पिस्तौल।

    विभिन्न पुलिस थानों में पहले ही मामले दर्ज सुखमंदर सिंह उर्फ मंदिर के खिलाफ विभिन्न जिलों में 9 मामले, गुरविंदर सिंह गुरी व गुरविंदर सिंह उर्फ सुनील उर्फ सीलू सरपंच के खिलाफ एक-एक मामला व हरविंदर सिंह उर्फ प्रिंस के खिलाफ दो मामले दर्ज हैं।

    बकनाडा का पीआर डिपोर्टेड भी गिरोह में शामिल

    गौरतलब है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में गुरविंदर सिंह उर्फ गुरी उर्फ विशाल थिंड भी शामिल है, जिसे कनाडा से डिपोर्ट किया गया है।

    उसके खिलाफ कनाडा में कई मामले दर्ज हैं। हरविंदर सिंह उर्फ प्रिंस मलेशिया से लौटा है। सुखमंदर सिंह प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है।