Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीरकपुर: पुलिस के जनरल हुड्डा की कार ठोकने पर गुस्से में सैनिक विंग, BJP नेता कैप्टन सिद्धू बोले- 'दोषियों को सजा दो वरना...'

    By Nishu Rani Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    भाजपा नेता कैप्टन गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने जनरल हुड्डा के साथ पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जीरकपुर में वीआईपी एस्कॉर्ट के दौरान पुलिसकर्मियों ने जनरल हुड्डा की कार को टक्कर मारी और दुर्व्यवहार किया। उन्होंने डीजीपी से दोषियों को निलंबित करने और उचित सजा देने की मांग की है। उन्होंने पुलिस को सेना के अधिकारियों के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करने की सलाह दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जानकारी देते हुए भाजपा हलका इंचार्ज भदौड़ और पंजाब सैनिक विंग के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन गुरजिंदर सिंह सिद्धू व अन्य सदस्य (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बरनाला। जीरकपुर में वीआईपी एस्कॉर्ट में तैनात जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी कार में उनकी पत्नी के साथ पंजाब पुलिस के कुछ जवानों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार व जानबूझकर टक्कर मारना बेहद निंदनीय है।

    डीजीपी पंजाब को तुरंत प्रभाव से संबंधित पुलिस कर्मियों को निलंबित कर जांच के आदेश जारी करने चाहिए और जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को उचित सजा देनी चाहिए। यह मांग भाजपा हलका इंचार्ज भदौड़ और पंजाब सैनिक विंग के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि कर्नल बाठ मामले से पुलिस ने कोई सबक नहीं सीखा, ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों को यह सब कैसे सहना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जनरल या उनकी पत्नी की जान जा सकती थी और एक बार फिर स्थिति अप्रिय हो सकती थी।

    उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग की कि वह डीजीपी को निर्देश दें कि जहां भी सेना के अधिकारियों या जवानों के साथ झड़प हो, पुलिस बहुत ही विवेक से काम ले, क्योंकि सेना देशभक्तों और देश के रक्षकों का समूह है।

    इस मौके पर वारंट ऑफिसर बलविंदर सिंह ढींडसा, सूबेदार सौदागर सिंह हमीदी, सूबेदार स्वर्णजीत सिंह भंगू, वारंट ऑफिसर शमशेर सिंह सेखों, सूबेदार धन्ना सिंह धौला, वारंट ऑफिसर अवतार सिंह सिद्धू, वारंट ऑफिसर जगदीप सिंह उगोके, हवलदार रूप सिंह मेहता, हवलदार बसंत सिंह उगोके, हवलदार बलदेव सिंह हमीदी, हवलदार जंगीर सिंह, गुरदेव सिंह मक्कड़ आदि नेता मौजूद थे।