जीरकपुर: पुलिस के जनरल हुड्डा की कार ठोकने पर गुस्से में सैनिक विंग, BJP नेता कैप्टन सिद्धू बोले- 'दोषियों को सजा दो वरना...'

जागरण संवाददाता, बरनाला। जीरकपुर में वीआईपी एस्कॉर्ट में तैनात जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी कार में उनकी पत्नी के साथ पंजाब पुलिस के कुछ जवानों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार व जानबूझकर टक्कर मारना बेहद निंदनीय है। डीजीपी पंजाब को तुरंत प्रभाव से संबंधित पुलिस कर्मियों को निलंबित कर जांच के आदेश जारी करने चाहिए और जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को उचित सजा देनी चाहिए। यह मांग भाजपा हलका इंचार्ज भदौड़ और पंजाब सैनिक विंग के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने की।

उन्होंने कहा कि कर्नल बाठ मामले से पुलिस ने कोई सबक नहीं सीखा, ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों को यह सब कैसे सहना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जनरल या उनकी पत्नी की जान जा सकती थी और एक बार फिर स्थिति अप्रिय हो सकती थी।

उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग की कि वह डीजीपी को निर्देश दें कि जहां भी सेना के अधिकारियों या जवानों के साथ झड़प हो, पुलिस बहुत ही विवेक से काम ले, क्योंकि सेना देशभक्तों और देश के रक्षकों का समूह है।