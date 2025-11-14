जीरकपुर: पुलिस के जनरल हुड्डा की कार ठोकने पर गुस्से में सैनिक विंग, BJP नेता कैप्टन सिद्धू बोले- 'दोषियों को सजा दो वरना...'
भाजपा नेता कैप्टन गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने जनरल हुड्डा के साथ पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जीरकपुर में वीआईपी एस्कॉर्ट के दौरान पुलिसकर्मियों ने जनरल हुड्डा की कार को टक्कर मारी और दुर्व्यवहार किया। उन्होंने डीजीपी से दोषियों को निलंबित करने और उचित सजा देने की मांग की है। उन्होंने पुलिस को सेना के अधिकारियों के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, बरनाला। जीरकपुर में वीआईपी एस्कॉर्ट में तैनात जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी कार में उनकी पत्नी के साथ पंजाब पुलिस के कुछ जवानों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार व जानबूझकर टक्कर मारना बेहद निंदनीय है।
डीजीपी पंजाब को तुरंत प्रभाव से संबंधित पुलिस कर्मियों को निलंबित कर जांच के आदेश जारी करने चाहिए और जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को उचित सजा देनी चाहिए। यह मांग भाजपा हलका इंचार्ज भदौड़ और पंजाब सैनिक विंग के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने की।
उन्होंने कहा कि कर्नल बाठ मामले से पुलिस ने कोई सबक नहीं सीखा, ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों को यह सब कैसे सहना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जनरल या उनकी पत्नी की जान जा सकती थी और एक बार फिर स्थिति अप्रिय हो सकती थी।
उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग की कि वह डीजीपी को निर्देश दें कि जहां भी सेना के अधिकारियों या जवानों के साथ झड़प हो, पुलिस बहुत ही विवेक से काम ले, क्योंकि सेना देशभक्तों और देश के रक्षकों का समूह है।
इस मौके पर वारंट ऑफिसर बलविंदर सिंह ढींडसा, सूबेदार सौदागर सिंह हमीदी, सूबेदार स्वर्णजीत सिंह भंगू, वारंट ऑफिसर शमशेर सिंह सेखों, सूबेदार धन्ना सिंह धौला, वारंट ऑफिसर अवतार सिंह सिद्धू, वारंट ऑफिसर जगदीप सिंह उगोके, हवलदार रूप सिंह मेहता, हवलदार बसंत सिंह उगोके, हवलदार बलदेव सिंह हमीदी, हवलदार जंगीर सिंह, गुरदेव सिंह मक्कड़ आदि नेता मौजूद थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।