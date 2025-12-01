सांसद राजिंदर गुप्ता ने लुधियाना हवाई अड्डे को तुरंत शुरू करने की उठाई मांग, बोले- पंजाब के औद्योगिक विकास में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका
राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता ने संसद में लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे को तुरंत चालू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लुधियाना का औद्योगिक उत्पादन भारत के कुल उत्पादन में एक बड़ा योगदान देता है। हवाई अड्डे के शुरू होने से यात्रा का समय और खर्च कम होगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
हेमंत राजू, बरनाला। पंजाब से राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता ने सोमवार को सदन में जीरो आवर के दौरान लुधियाना स्थित हलवारा एयरपोर्ट को तुरंत चालू करने की मांग की। उन्होंने शहीद-ए-आजम सरदार करतार सिंह सराभा एयरपोर्ट के लंबे समय से रुके कार्य की ओर ध्यान आकर्षित किया।
सांसद गुप्ता ने कहा कि एयरपोर्ट पंजाब के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड और मालवा क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बताया कि लुधियाना का औद्योगिक योगदान भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट में ₹72,000 करोड़ से अधिक है और यहां 1.5 लाख से अधिक एमएसएमई हैं।
इसके बावजूद, इस क्षेत्र में कोई व्यावसायिक हवाई अड्डा नहीं है, जिससे लुधियाना को अन्य तेजी से बढ़ते शहरों जैसे जयपुर और इंदौर के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान हो रहा है। गुप्ता ने कहा कि पंजाब में लगभग 22-25 लाख एनआरआइ रहते हैं, जिन्हें पारिवारिक यात्रा, पढ़ाई, व्यापार, और चिकित्सा के लिए बेहतर हवाई संपर्क की आवश्यकता है।
नए एयरपोर्ट की क्षमता प्रतिदिन 2500 से अधिक यात्रियों को संभालने की है और यह लुधियाना को दिल्ली, मुंबई, और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से सीधे जोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हलवारा एयरपोर्ट के चालू होने से एमएसएमई के मालिकों के लिए यात्रा का समय और लागत कम होगी, और इससे हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
गुप्ता ने एयरपोर्ट्स को “इकोनामिक मल्टीप्लायर्स” बताया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन से इस मांग को जोड़ा। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि लुधियाना एयरपोर्ट को बिना देरी जनता और उद्योग को समर्पित किया जाए।
