बरनाला: सेखा गांव की मां-बेटी की नहर में डुबोकर हत्या? बेटे के शव की तलाश तेज; एक गिरफ्तार
बरनाला के गांव सेखा से लापता महिला और उसकी बेटी के शव सरहिंद नहर में मिले हैं। पुलिस महिला के बेटे की तलाश कर रही है। इस मामले में गांव के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। महिला 28 अक्टूबर से लापता थी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाएगी।
हेमंत राजू, बरनाला। बरनाला के गांव सेखा से कई दिनों से लापता महिला और उसके दो बच्चों की तलाश कर रही बरनाला पुलिस ने आखिरकार मंगलवार को सरहिंद नहर से मां और बेटी के शव बरामद कर लिए, जबकि पुलिस बेटे के शव की तलाश कर रही है।
सूत्रों के अनुसार पुलिस ने इस संबंध में गांव सेखा के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जिससे इस मामले में गहन पूछताछ की जा रही है। मृतक महिला के भाई राजविंदर राजू निवासी भदौड़ ने बरनाला के सदर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।
गौरतलब है कि यह महिला 28 अक्टूबर से दोनों बच्चों सहित लापता थी, जिस पर बरनाला पुलिस ने एक सप्ताह में मामले की जांच कर मंगलवार को मां और बेटी के शव सरहिंद नहर से बरामद कर लिए। मृतक महिला के भाई के बयानों पर बरनाला पुलिस ने मामला दर्ज कर लापता बेटे की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं।
गांव सेखा निवासी एक व्यक्ति कुलवंत सिंह उर्फ कांति ने पिछले दिनों अपने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो अपलोड की थी। जिसमें उसने पुलिस, गांववासियों या मृतका के परिजनों को गुमराह करने की कोशिश करके अपना बचाव किया था, सच्चाई तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी।
लेकिन गांव के कुछ प्रमुख लोगों ने बताया कि इस कुलवंत सिंह कांति का मृतका के घर आना-जाना था। गांव के गुप्त सूत्रों अनुसार यह अवैध संबंधों का मामला मान रहे हैं। बरनाला पुलिस बुधवार को इस संबंध में पूरी जांच करके मीडिया के सामने जानकारी साझा करेगी।
