मोहाली एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार पर MP राजिंदर गुप्ता ने संसद में उठाई आवाज, कहा- करोड़ों लोगों को मिलेगी सुविधा
राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता ने मोहाली एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानो ...और पढ़ें
हेमंत राजू, बरनाला। राज्यसभा की शून्यकाल कार्यवाही के दौरान सांसद पद्मश्री राजिंदर गुप्ता ने शहीद-ए-आज़म भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, मोहाली से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार का महत्वपूर्ण मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया।
उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के सबसे आधुनिक और उन्नत हवाई अड्डों में शामिल इस एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बेहद कम है, जो क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती।
'दस हजार यात्रियों का होता है आवागमन'
राजिंदर गुप्ता ने बताया कि यह एयरपोर्ट रोज़ाना करीब 10,000 यात्रियों को संभालता है और 4.5 मिलियन वार्षिक यात्री क्षमता वाले अत्याधुनिक टर्मिनल से लैस है। इसके बावजूद यहां से केवल दो अंतरराष्ट्रीय रूट—दुबई और अबूधाबी—ही संचालित होते हैं, जिनकी साप्ताहिक संख्या मात्र नौ उड़ानें है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्रशासित चंडीगढ़ जैसे विशाल क्षेत्र की आबादी के लिए यह कनेक्टिविटी बेहद अपर्याप्त है।
उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का कैचमेंट क्षेत्र 6 करोड़ से अधिक लोगों को कवर करता है, जिनमें दुनिया के सबसे बड़े एनआरआई समुदायों में से एक शामिल है। यूके, यूएस, कनाडा, सिंगापुर, क़तर और सऊदी अरब जैसे देशों के लिए यात्रा की मांग अत्यधिक है। सीधे विकल्प न होने के कारण छात्रों, प्रोफेशनल्स, कामगारों, परिवारों व बिजनेस यात्रियों को दिल्ली या अमृतसर जाना पड़ता है, जिससे समय, लागत और पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ता है और यात्रियों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ती है।
करोड़ों यात्रियों को मिलेगी सुविधा
सांसद राजिंदर गुप्ता ने कहा कि लंदन, टोरंटो और सिंगापुर जैसे प्रमुख हब से सीधी कनेक्टिविटी शुरू होने से करोड़ों यात्रियों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की आर्थिक, कारोबारी और रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी।
क्षेत्र में बिज़नेस, आईटी, एम आई सी ई गतिविधियों, मेडिकल टूरिज्म और स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में तेजी से उभर रहा है। बेहतर अंतरराष्ट्रीय पहुँच इस विकास को नई गति देगी और निवेश व रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।
उन्होंने सदन को यह भी अवगत कराया कि मोहाली एयरपोर्ट देश के सर्वश्रेष्ठ ऐ आई एयरपोर्ट्स में से एक है और इसे 5 का शीर्ष स्तर ऐसक्यु स्कोर प्राप्त है, जो इसकी अंतरराष्ट्रीय विस्तार के लिए तैयारियों को दर्शाता है। साथ ही, चंडीगढ़ की सामरिक सैन्य अहमियत भी बेहतर वैश्विक कनेक्टिविटी की आवश्यकता को मजबूती देती है।
इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, राजिंदर गुप्ता ने सरकार से स्वतंत्र रूट-वॉयबिलिटी ऑडिट कराने, टर्मिनल व कस्टम प्रोसेसिंग अपग्रेड को तेज़ करने, ऑपरेशनल विंडोज़ और एयरस्पेस परमिशन का विस्तार करने तथा एयरलाइंस को दक्षिण-पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के प्रमुख रूट शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को वह वैश्विक कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, जिसका वह हकदार है, और इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाने आवश्यक हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।