बरनाला में रिश्तेदार ने की 7 साल भतीजी से दरिंदगी, आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

हेमंत राजू, बरनाला। बरनाला में स्थानीय राही बस्ती में एक नाबालिग सात वर्षीय लड़की से मंगलवार को दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सिटी दो की सब इंस्पेक्टर मनप्रीत कौर ने बताया कि स्थानीय राही बस्ती में सात वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है।