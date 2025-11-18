Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरनाला में रिश्तेदार ने की 7 साल भतीजी से दरिंदगी, आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:07 PM (IST)

    बरनाला में एक नाबालिग सात वर्षीय लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। राही बस्ती में रहने वाली लड़की के साथ उसके पड़ोसी रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने लड़की के पिता के बयानों के आधार पर आरोपी राम लाल के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट तहत मामला दर्ज (प्रतीकात्मक फोटो)

    हेमंत राजू, बरनाला। बरनाला में स्थानीय राही बस्ती में एक नाबालिग सात वर्षीय लड़की से मंगलवार को दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सिटी दो की सब इंस्पेक्टर मनप्रीत कौर ने बताया कि स्थानीय राही बस्ती में सात वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लड़की के पिता के बयानों के आधार पर थाना सिटी दो की पुलिस ने राही बस्ती बरनाला निवासी आरोपित राम लाल के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया की पीड़िता का मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है।