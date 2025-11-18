बरनाला में रिश्तेदार ने की 7 साल भतीजी से दरिंदगी, आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज
बरनाला में एक नाबालिग सात वर्षीय लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। राही बस्ती में रहने वाली लड़की के साथ उसके पड़ोसी रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने लड़की के पिता के बयानों के आधार पर आरोपी राम लाल के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है।
हेमंत राजू, बरनाला। बरनाला में स्थानीय राही बस्ती में एक नाबालिग सात वर्षीय लड़की से मंगलवार को दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सिटी दो की सब इंस्पेक्टर मनप्रीत कौर ने बताया कि स्थानीय राही बस्ती में सात वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है।
लड़की के पिता के बयानों के आधार पर थाना सिटी दो की पुलिस ने राही बस्ती बरनाला निवासी आरोपित राम लाल के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया की पीड़िता का मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।