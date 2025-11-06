बरनाला के गांव मेहता में पति-पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत, जांच में जुटी पुलिस

हेमंत राजू, बरनाला। जिले के नजदीकी गांव मेहता में पति-पत्नी की संदिग्धावस्था में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार निर्मल सिंह (50) व उनकी पत्नी रमनदीप कौर (45) ने सल्फास की गोलियां खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसके दौरान बिस्तर पर उन दोनों के शव मिले हैं।

उसके साथ ही दीवार पर निर्मल सिंह द्वारा लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले में अपने पड़ोसी युवक पर साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पड़ोसी के बेटे प्रीत का मेरी पत्नी के साथ छह महीने से अवैध संबंध था। हमने इस युवक को कई बार समझाया था, लेकिन वह नहीं माना।