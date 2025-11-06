Language
    बरनाला के गांव मेहता में पति-पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत, जांच में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:35 PM (IST)

    बरनाला के गांव मेहता में एक दंपत्ति ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक निर्मल सिंह ने सुसाइड नोट में पड़ोसी युवक पर पत्नी के साथ अवैध संबंध और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बरनाला के गांव मेहता में पति-पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत। फाइल फोटो

    हेमंत राजू, बरनाला। जिले के नजदीकी गांव मेहता में पति-पत्नी की संदिग्धावस्था में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार निर्मल सिंह (50) व उनकी पत्नी रमनदीप कौर (45) ने सल्फास की गोलियां खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसके दौरान बिस्तर पर उन दोनों के शव मिले हैं।

    उसके साथ ही दीवार पर निर्मल सिंह द्वारा लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले में अपने पड़ोसी युवक पर साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पड़ोसी के बेटे प्रीत का मेरी पत्नी के साथ छह महीने से अवैध संबंध था। हमने इस युवक को कई बार समझाया था, लेकिन वह नहीं माना।

    सुसाइड नोट में निर्मल सिंह ने यह भी लिखा है कि युवक उसकी पत्नी को ब्लैकमेल करता था। इससे वह दोनों परेशान थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया कि मृतक दंपत्ति द्वारा दीवार पर लिखे गए सुसाइड नोट और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर पड़ोसी आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है।