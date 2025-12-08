Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab News: सरकारी स्कूल के शिक्षक ने पांचवीं की छात्रा के साथ की छेड़छाड़, जांच के लिए टीम गठित

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:33 PM (IST)

    बरनाला के सरकारी प्राइमरी स्कूल बाबा आला सिंह में एक अध्यापक पर पांचवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। जिला शिक्षा अधिकारी इंदू सिमक के अ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सरकारी स्कूल के शिक्षक ने पांचवीं की छात्रा के साथ की छेड़छाड़। सांकेतिक फोटो

    हेमंत राजू, बरनाला। सरकारी प्राइमरी स्कूल बाबा आला सिंह, पत्ती रोड बरनाला के एक अध्यापक द्वारा एक पांचवीं कक्षा की छात्रा से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी इंदू सिमक ने बताया कि पीड़िता छात्रा व उसकी माता द्वारा दी गई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि अध्यापक गुरविंदर सिंह, कक्षा पांचवी की छात्रा को बैड टच करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे परेशान होकर पीड़ित छात्रा अपने घर गई और अपनी मां को बताया। पीड़ित छात्रा की मां ने थाना सिटी वन में शिकायत दर्ज कराई। जहां कुछ लोगों द्वारा दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ मामले की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री बरनाला की तरफ से एक टीम बनाई गई। जिसने सोमवार शाम को जांच रिपोर्ट डीईओ ऑफिस को सौंप दी।

    सूत्रों का कहना है कि उक्त अध्यापक को इसी हरकत के कारण पहले भी एक-दो बार डेपुटेशन पर रखा जा चुका है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी इंदू सिमक ने कहा कि जांच रिपोर्ट आज शाम ही मिली है।

    जिसके आधार पर उन्होंने डीपीआई चंडीगढ़ को उक्त अध्यापक का जिले से बाहर ट्रांसफर या सेवाओं से सस्पेंड करने की सिफारिश करके एजुकेशन डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों को भेज दी है।