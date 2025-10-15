पंजाब के बरनाला में दो कारों के बीच भीषण टक्कर, तीन लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, बरनाला। पंजाब के बरनाला में आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया। यहां बरनाला-चंडीगढ़ हाईवे पर दो कारों के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई।



