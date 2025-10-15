Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब के बरनाला में दो कारों के बीच भीषण टक्कर, तीन लोगों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:46 AM (IST)

    पंजाब के बरनाला में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बरनाला-चंडीगढ़ हाईवे पर दो कारों की टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब के बरनाला में भीषण हादसा (जागरण फोटो)

    डिजिटल डेस्क, बरनाला। पंजाब के बरनाला में आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया। यहां बरनाला-चंडीगढ़ हाईवे पर दो कारों के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

     