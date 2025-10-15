पंजाब के बरनाला में दो कारों के बीच भीषण टक्कर, तीन लोगों की मौत
पंजाब के बरनाला में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बरनाला-चंडीगढ़ हाईवे पर दो कारों की टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, बरनाला। पंजाब के बरनाला में आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया। यहां बरनाला-चंडीगढ़ हाईवे पर दो कारों के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।