Punjab News: बरनाला में खाद्य आपूर्ति विभाग का एक्शन, धनौला में नकली पनीर किया जब्त

बरनाला में खाद्य आपूर्ति विभाग ने धनौला में छापेमारी कर नकली पनीर जब्त किया। गुरचरण सिंह के गोदाम से पनीर और रिफाइंड पदार्थ के डिब्बे बरामद हुए। अधिकारी चरणजीत सिंह के अनुसार यह पनीर चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी बेचा जाता है। पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं रिपोर्ट आने पर कानूनी कार्रवाई होगी। पहले भी इस डेयरी से तीन नमूने लिए जा चुके हैं।

Punjab News: बरनाला में खाद्य आपूर्ति विभाग का एक्शन, नकली पनीर बरामद (जागरण फोटो)