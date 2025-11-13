Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरनाला नगर परिषद में जाली बिल का बवाल, ठेकेदार ने JE पर दबाव डाला तो हुई मारपीट; अब लटकी ब्लैकलिस्ट की तलवार

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:51 PM (IST)

    बरनाला नगर परिषद में जाली बिल बनाने के मुद्दे पर जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार के बीच विवाद हो गया। ठेकेदार द्वारा जाली बिल बनाने के दबाव के कारण बहस मारपीट में बदल गई। जेई निखिल कौशल ने स्पष्ट किया कि वे नियमों का पालन करेंगे और किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। मामला पुलिस तक पहुँच गया है और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जाली बिल बनाने के मामले में जूनियर इंजिनियर और ठेकेदार में तकरार (फोटो: जागरण)

    हेमंत राजू, बरनाला। नगर कौंसिल बरनाला में जाली बिल बनाने के मामले में जूनियर इंजिनियर और ठेकेदार में मारपीट होने का समाचार प्राप्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार अमनदीप शर्मा निवासी साबो तलवंडी कौंसिल के जूनियर इंजीनियर निखिल कौंसिल को नकली बिल बनाने के लिए कह रहा था, मामला बहस के बाद मारपीट तक पहुंच गया और पूरे दफ्तर में हंगामा मच गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले में नगर कौंसिल के कर्मचारियों में रोष का माहौल है। सूचना के मुताबिक मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है। हो सकता है नगर कौंसिल द्वारा उक्त ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए।

    जेई निखिल कौशल ने बताया के दी सेंसर द्वारा बरनाला के वार्ड नंबर 24 व अन्य क्षेत्रों में रिपेयर के करीब 25 लाख रुपए के काम किए गए थे। उन्होंने चेकिंग के दौरान पाया कि वहां से इंटरलॉक टाइल व ईंट आदि गायब थी।

    जिसकी रिपोर्ट उन्होंने बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। जिसको लेकर ठेकेदार अमनदीप शर्मा उनको बार-बार जाली बिल बनाने के लिए दबाव व प्रेशर बना रहे थे। उन्होंने कहा कि वह किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे व अपना काम नियमों अनुसार ही करेंगे।