बरनाला नगर परिषद में जाली बिल का बवाल, ठेकेदार ने JE पर दबाव डाला तो हुई मारपीट; अब लटकी ब्लैकलिस्ट की तलवार

हेमंत राजू, बरनाला। नगर कौंसिल बरनाला में जाली बिल बनाने के मामले में जूनियर इंजिनियर और ठेकेदार में मारपीट होने का समाचार प्राप्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार अमनदीप शर्मा निवासी साबो तलवंडी कौंसिल के जूनियर इंजीनियर निखिल कौंसिल को नकली बिल बनाने के लिए कह रहा था, मामला बहस के बाद मारपीट तक पहुंच गया और पूरे दफ्तर में हंगामा मच गया।

इस मामले में नगर कौंसिल के कर्मचारियों में रोष का माहौल है। सूचना के मुताबिक मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है। हो सकता है नगर कौंसिल द्वारा उक्त ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। जेई निखिल कौशल ने बताया के दी सेंसर द्वारा बरनाला के वार्ड नंबर 24 व अन्य क्षेत्रों में रिपेयर के करीब 25 लाख रुपए के काम किए गए थे। उन्होंने चेकिंग के दौरान पाया कि वहां से इंटरलॉक टाइल व ईंट आदि गायब थी।