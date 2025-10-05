पंजाब के बरनाला में पूर्व सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या, आरोपी की पहचान; पुलिस तलाश में जुटी

पंजाब के बरनाला जिले के सेहना गांव में पूर्व सरपंच के बेटे सुखविंदर सिंह कलकत्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार हमलावर जिंदर सिंह घटना के बाद फरार हो गया। प्रारंभिक जांच में व्यक्तिगत दुश्मनी को हत्या का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की हैं।

पीटीआई, बरनाला। पंजाब के बरनाला जिले के सेहना गांव में शनिवार को एक सनसनीखेज घटना में पूर्व सरपंच के बेटे सुखविंदर सिंह कलकत्ता (40) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, हमलावर, जिसकी पहचान जिंदर सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद फरार हो गया। प्रारंभिक जांच में व्यक्तिगत दुश्मनी को हत्या का कारण माना जा रहा है।

पुलिस ने बताया कि सुखविंदर सिंह सेहना गांव के बस स्टैंड के पास एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर बैठे थे, तभी जिंदर सिंह ने उन पर गोली चला दी। बरनाला के एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी जिंदर सिंह और सुखविंदर एक-दूसरे को जानते थे।

एसएसपी ने कहा, "प्रथम दृष्टया, व्यक्तिगत दुश्मनी इस घटना का कारण प्रतीत होती है। घटना से कुछ समय पहले जिंदर सिंह का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने सुखविंदर के साथ किसी आर्थिक विवाद का जिक्र किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस पहलू की पुष्टि की जाएगी।"

पुलिस ने मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की हैं। एसएसपी ने कहा, "कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

इस बीच, विपक्ष ने पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सुखविंदर सिंह कलकत्ता की दिनदहाड़े सेहना बस स्टैंड के पास गोली मारकर बरबरता से हत्या कर दी गई।"