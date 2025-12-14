Language
    बरनाला के एक बूथ पर ब्लॉक समिति का चुनाव रद, अकाली दल का चुनाव निशान न होने पर विवाद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    Hero Image

    बरनाला के एक बूथ पर मतदान करने के लिए लाइन में मतदाता। फोटो जागरण

    हेमंत राजू, बरनाला। जिला बरनाला के महल कलां ब्लॉक के एक बूथ पर वोटिंग कैंसिल कर दी गई है। ब्लॉक के रायसर गांव में अकाली दल का चुनाव निशान न होने पर विवाद हो गया। ब्लॉक समिति के इस जोन के बूथ नंबर 20 पर बैलेट पेपर पर अकाली दल का चुनाव निशान न होने पर हंगामा हो गया है।

    इस बूथ पर पोस्टल बैलेट पेपर पर शिरोमणि अकाली दल का निशान न होने पर अकाली दल ने इसका विरोध किया और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। जिसके बाद एसडीएम महल कलां बेअंत सिंह व डीएसपी जसपाल सिंह मौके पर पहुंचे।

    इस मौके पर एसडीएम बेअंत सिंह ने कहा कि ब्लॉक समिति जोन चन्नणवाल का बूथ नंबर 20 है और इसमें हमारी पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव हो रहा है। इसमें जिला परिषद के बैलेट बिल्कुल सही हैं और पंचायत समिति के बैलेट गलत छप गए थे और इसी वजह से कुछ बैलेट पेपर गलत छप गए थे।

    इसलिए इस बूथ के पंचायत समिति का चुनाव कैंसिल करने की सिफारिश की गई है, ताकि जिनके बैलेट पेपर सही नहीं हैं, वे अपना सही करवा सकें। यह सिर्फ़ एक बूथ का चुनाव है जो कैंसिल हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़िला परिषद का चुनाव ठीक से चल रहा है, जबकि ब्लॉक समिति के सिर्फ एक जोन का चुनाव कैंसिल हुआ है।

    इस मौके पर अकाली नेता सरपंच बचित्तर सिंह ने कहा कि पोलिंग बूथ 20 पर पोस्टल बैलेट पर अकाली दल का चुनाव निशान नहीं था। जिसका उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अब इस पोलिंग बूथ का चुनाव कैंसिल किया जा रहा है, जबकि वे वोटिंग की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ़ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    पंचायत समिति जोन का मतदान रद

    जिला चुनाव अधिकारी कम डीसी टी बेनिथ ने बताया कि रायसर पटियाला, महल कलां गांव के बूथ नंबर 20 पर पंचायत समिति ज़ोन चुनाव के लिए पोलिंग टाल दी गई है। इस बूथ पर जिला परिषद ज़ोन के लिए पोलिंग आसानी से पूरी हो गई।

    डीसी बेनिथ ने बताया कि बैलेट पेपर की छपाई गलत के कारण पोलिंग कैंसिल कर दी गई है। पंचायत समिति (जोन 4 चन्ननवाल) के लिए दोबारा पोलिंग 16 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक उसी जगह पर होगी।