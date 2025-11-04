ड्यूटी की आखिरी सांस तक माँ भारती की रक्षा, बड़गाम में बलिदान हुए बरनाला के नायक जगसीर सिंह

हेमंत राजू, बरनाला। जिले के गांव ठुल्लीवाल निवासी एक सेना का सैनिक श्रीनगर के बडगाम ज़िले में ड्यूटी के दौरान बलिदान हो गया है। शहीद जगसीर सिंह (35) पुत्र सुखदेव सिंह सिख रेजिमेंट मदर यूनिट 27 के नायक थे। गांव के समाजसेवी हरतेज सिंह सिद्धू, बहनोई कुलदीप सिंह और भाई परमिंदर सिंह ने बताया कि परिवार को कल देर शाम जगसीर सिंह की शहादत की खबर मिली। शहीद किसान परिवार से थे और दो बहनों के इकलौते भाई थे।

जगसीर की शादी 2015 में हुई थी और वह 10 साल के एक बच्चे के पिता थे। उन्होंने बताया कि शहीद का पार्थिव शरीर 5 नवंबर की सुबह ठुल्लीवाल गांव पहुंचेगा और गांव के सरकारी स्कूल समक्ष राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।