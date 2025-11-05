Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरनाला में 20 लाख का खूनी खेल, मां-बेटी और बेटे को नहर में धक्का देने वाले हत्यारे को पुलिस ने दबोचा

    By Nishu Rani Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:02 PM (IST)

    बरनाला पुलिस ने एक मां, बेटी और बेटे की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 20 लाख रुपये की हेराफेरी के चलते तीनों को नहर में धक्का दे दिया था। पुलिस ने मां और बेटी के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि बेटे की तलाश जारी है। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बरनाला पुलिस ने मां-बेटी व बेटे के हत्यारे को किया गिरफ्तार (फोटो: जागरण)

    हेमंत राजू, बरनाला। जिले के गांव सेखा में एक व्यक्ति ने रुपए के लेन-देन को लेकर तीन लोगों के परिवार मां, बेटी और बेटे की नहर में धक्का देकर हत्या कर दी।

    इस मामले में बरनाला पुलिस ने उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया कि 26 अक्टूबर को गांव सेखा में रहने वाले एक परिवार के तीन सदस्यों किरणजीत कौर 45 पत्नी सतपाल सिंह, सुखचैनप्रीत कौर 25 पुत्री सतपाल सिंह और हरमनजीत सिंह 22 पुत्र सतपाल सिंह निवासी सेखा के लापता होने के संबंध में थाना सदर बरनाला में शिकायत मिली थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की और कुलवंत सिंह कांति निवासी गांव सेखा को संदिग्ध पाया। उन्होंने बताया कि थाना सदर बरनाला में विभिन्न धाराओं के तहत कुलवंत सिंह कांति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

    जांच के दौरान उक्त व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने तीनों लोगों को पटियाला के पास भाखड़ा नहर में धक्का देकर मार डाला था। उन्होंने बताया कि कुलवंत सिंह कांति के मृतक किरणजीत कौर के साथ काफी समय से दोस्ताना संबंध थे।

    उसने किरणजीत कौर की 6 एकड़ जमीन बेचने के बाद मिले करीब 20 लाख रुपये का भी गबन कर लिया था। इस संबंध में किरणजीत कौर पिछले कुछ समय से अपने रुपए मांग रही थी।

    जिसके बाद उक्त व्यक्ति इन तीनों लोगों को माता नैना देवी के दर्शन करने के बहाने ले गया। जिसने वापस आते समय महिला और एक बच्चे को नदी में प्रसाद चढ़ाने के बहाने तीनों लोगों को पटियाला के पास भाखड़ा नहर में धक्का देकर मार डाला।

    उन्होंने बताया कि पुलिस ने उक्त व्यक्ति का रिमांड हासिल कर लिया है और और भी खुलासे होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि तीनों में से मां और बेटी के शव हरियाणा से बरामद कर लिए गए हैं व लड़के के शव की तलाश जारी है।

    इस मामले में न्याय की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंचे मृतक महिला के परिजनों बलराज सिंह, पिता नछत्तर सिंह, गांव सेखा के सरपंच जगसीर सिंह व समस्त ग्राम पंचायत ने जिला प्रशासन से इस मामले की गहन जांच कर आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।