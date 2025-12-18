बरनाला में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत, एक घायल
जागरण संवाददाता, बरनाला। बरनाला-बठिंडा मेन रोड पर डेरा बाबा इंदर दास के पास हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सिविल अस्पताल तपा में इलाज करा रहे गुरविंदर सिंह अपने साथी करनदीप सिंह, निवासी रामपुरा फूल के साथ बरनाला से रामपुरा जा रहे थे।
जब वे डेरा बाबा इंदर दास के पास एक कट से हाईवे पर चढ़ने लगे तो किसी अज्ञात गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।
राहगीरों ने तुरंत मिनी सहारा क्लब को सूचित किया। सूचना मिलते ही मिनी सहारा क्लब के वॉलंटियर मौके पर पहुंचे और घायलों को उठाकर सिविल अस्पताल तपा में भर्ती कराया। डाक्टरों ने करनदीप सिंह को चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया।
