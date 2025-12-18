Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरनाला में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत, एक घायल

    By Nishu Rani Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:59 PM (IST)

    बरनाला-बठिंडा मेन रोड पर डेरा बाबा इंदर दास के पास सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। गुरविंदर स ...और पढ़ें

    Hero Image

    सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, बरनाला। बरनाला-बठिंडा मेन रोड पर डेरा बाबा इंदर दास के पास हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सिविल अस्पताल तपा में इलाज करा रहे गुरविंदर सिंह अपने साथी करनदीप सिंह, निवासी रामपुरा फूल के साथ बरनाला से रामपुरा जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब वे डेरा बाबा इंदर दास के पास एक कट से हाईवे पर चढ़ने लगे तो किसी अज्ञात गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।

    राहगीरों ने तुरंत मिनी सहारा क्लब को सूचित किया। सूचना मिलते ही मिनी सहारा क्लब के वॉलंटियर मौके पर पहुंचे और घायलों को उठाकर सिविल अस्पताल तपा में भर्ती कराया। डाक्टरों ने करनदीप सिंह को चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया।