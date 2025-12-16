Language
    Barnala Accident: टोल प्लाजा पर कोहरे के कारण भीषण हादसा, BSF जवान सहित तीन की मौत

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    बरनाला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बीएसएफ जवान भी शामिल है। यह हादसा बरनाला-मोगा हाईवे पर मल्लियां टोल प्लाजा के प ...और पढ़ें

    बरनाला में कोहरे की वजह से भयानक सड़क हादसा, बीएसएफ जवान सहित तीन की मौत।

    जागरण संवाददाता, बरनाला। पंजाब बरनाला जिले के पुलिस चौंकी पाखो कैंचियां के अधीन आते गांव मालियां के समीप पड़ते टोल प्लाजे पर लड़की का शगुन करने जा रहे एक परिवार की गाड़ी प्लाजे की लाइन दीवार पर जा टकराई और इस दर्दनाक हादसे में लड़की के भाई सहित तीन की मौत हो गई और लड़की समेत 5 लोग घायल हो गए।

    इस हादसे के बाद घायलों को बरनाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाला एक युवक BSF का जवान था, जबकि शगुन वाली लड़की का भी पैर टूट गया।
    इस सड़क हादसे में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में सवार एक 18 साल की लड़की और उसके चाचा के बेटे की भी मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुनील मसीह (31), अर्शदीप मसीह (21)और अनु (18) के रूप में हुई है।

    यह हादसा बरनाला-मोगा हाईवे पर मल्लियां टोल प्लाजा पर हुआ। पीड़ितों की गाड़ी टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकरा गईं। पीड़ित परिवार तरनतारन का रहने वाला है, जो सिरसा में लड़की का शगुन करने जा रहा था।