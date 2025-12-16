Barnala Accident: टोल प्लाजा पर कोहरे के कारण भीषण हादसा, BSF जवान सहित तीन की मौत

जागरण संवाददाता, बरनाला। पंजाब बरनाला जिले के पुलिस चौंकी पाखो कैंचियां के अधीन आते गांव मालियां के समीप पड़ते टोल प्लाजे पर लड़की का शगुन करने जा रहे एक परिवार की गाड़ी प्लाजे की लाइन दीवार पर जा टकराई और इस दर्दनाक हादसे में लड़की के भाई सहित तीन की मौत हो गई और लड़की समेत 5 लोग घायल हो गए।

इस हादसे के बाद घायलों को बरनाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाला एक युवक BSF का जवान था, जबकि शगुन वाली लड़की का भी पैर टूट गया।

इस सड़क हादसे में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में सवार एक 18 साल की लड़की और उसके चाचा के बेटे की भी मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुनील मसीह (31), अर्शदीप मसीह (21)और अनु (18) के रूप में हुई है।