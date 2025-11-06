बरनाला के धनौला हाईवे पर मिला 45 साल के व्यापारी का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आंशका

हेमंत राजू , बरनाला। बरनाला में बठिंडा-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर धनौला के पास गुरुवार सुबह एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। मृतक हरजिंदर सिंह के सिर पर गहरे घाव के निशान पाए गए हैं। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है।

थाना धनौला की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल बरनाला के शव ग्रह में रखवा कर जांच शुरू कर दी है। मृतक धनौला निवासी हरजिंदर सिंह (45 वर्षीय) धनौला में 'ढोला स्टोर' नाम से अपना व्यवसाय चलाते थे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगली जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।