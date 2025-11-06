बरनाला के धनौला हाईवे पर मिला 45 साल के व्यापारी का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आंशका
बरनाला के धनौला में बठिंडा-चंडीगढ़ हाईवे पर 45 वर्षीय हरजिंदर सिंह का शव मिला, जिनके सिर पर गहरे घाव थे। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक धनौला में 'ढोला स्टोर' चलाते थे। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
हेमंत राजू , बरनाला। बरनाला में बठिंडा-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर धनौला के पास गुरुवार सुबह एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। मृतक हरजिंदर सिंह के सिर पर गहरे घाव के निशान पाए गए हैं। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है।
थाना धनौला की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल बरनाला के शव ग्रह में रखवा कर जांच शुरू कर दी है। मृतक धनौला निवासी हरजिंदर सिंह (45 वर्षीय) धनौला में 'ढोला स्टोर' नाम से अपना व्यवसाय चलाते थे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगली जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।
रास्ते से गुजरते राहगीरों ने सुबह सड़क किनारे खून से लथपथ शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी। इस पर धनौला पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंस्पेक्टर लखवीर सिंह पुलिस पार्टी सहित घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर जांच शुरू कर दी है ।
