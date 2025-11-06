Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरनाला के धनौला हाईवे पर मिला 45 साल के व्यापारी का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आंशका

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:38 PM (IST)

    बरनाला के धनौला में बठिंडा-चंडीगढ़ हाईवे पर 45 वर्षीय हरजिंदर सिंह का शव मिला, जिनके सिर पर गहरे घाव थे। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक धनौला में 'ढोला स्टोर' चलाते थे। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कैप्शन- मृतक हरजिंदर सिंह। सौ फाइल फाटो

    हेमंत राजू , बरनाला। बरनाला में बठिंडा-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर धनौला के पास गुरुवार सुबह एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। मृतक हरजिंदर सिंह के सिर पर गहरे घाव के निशान पाए गए हैं। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना धनौला की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल बरनाला के शव ग्रह में रखवा कर जांच शुरू कर दी है। मृतक धनौला निवासी हरजिंदर सिंह (45 वर्षीय) धनौला में 'ढोला स्टोर' नाम से अपना व्यवसाय चलाते थे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगली जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    रास्ते से गुजरते राहगीरों ने सुबह सड़क किनारे खून से लथपथ शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी। इस पर धनौला पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंस्पेक्टर लखवीर सिंह पुलिस पार्टी सहित घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर जांच शुरू कर दी है ।