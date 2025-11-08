बरनाला: ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक्शन, DC ने पर DSP-SHO व नायब तहसीलदार को जारी किया कारण बताओ नोटिस
डीसी टी. बेनिथ ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में लापरवाही बरतने पर बरनाला के नायब तहसीलदार, डीएसपी और एसएचओ सदर को नोटिस जारी किए हैं। जिला प्रशासन पराली जलाने को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और निरीक्षण दल गांवों में निगरानी रख रहे हैं। अब तक 37 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 1.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
हेमंत राजू, बरनाला। डीसी टी. बेनिथ ने नायब तहसीलदार बरनाला, डीएसपी बरनाला व एसएचओ सदर को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए नोटिस जारी किए हैं। ये अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में पराली न जलाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए तैनात थे। शनिवार गांवों के दौरे के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने पाया कि इन अधिकारियों के क्षेत्रों में पराली में आग जल रही थी, जिसके कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
डीसी टी. बेनिथ ने कहा कि जिला प्रशासन इन खेतों में आग को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों को लागू करने के लिए, जिला स्तर पर निरीक्षण दल गठित किए गए हैं, जो गांवों में निरंतर निगरानी, किसानों में जागरूकता और पराली प्रबंधन के लिए कृषि उपकरणों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी 24 घंटे खेतों की निगरानी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अब तक पराली जलाने के 37 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं और 37 किसानों के संपत्ति रिकॉर्ड (खसरा गिरदावरी में) में लाल प्रविष्टियां की गई हैं। इन घटनाओं में अब तक कुल 1.95 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है।
डीसी ने चेतावनी दी कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कर्तव्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से ईमानदारी से काम करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी खेत में पराली में आग न लगे।
उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया कि वे सरकार द्वारा सब्सिडी पर उपलब्ध कराई गई मशीनों का उपयोग करके खेतों में ही पराली का प्रबंधन करें। विभिन्न गांवों के निरीक्षण के दौरान, डीसी टी. बेनिथ ने विभिन्न स्थानों पर लगी आग बुझाने में दमकल विभाग की मदद की। उन्होंने कालेके, कोटदुना आदि गांवों का दौरा किया। एडीसी अनुप्रिता जौहल ने दानगढ़, उपली, भट्ठला, हरिगढ़ आदि गांवों का निरीक्षण किया।
