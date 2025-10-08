Punjab Crime: कलकत्ता हत्याकांड में नया मोड़, 21 सदस्यीय एक्शन कमेटी गठित

बरनाला में सुखविंदर सिंह कलकत्ता हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए 21 सदस्यीय एक्शन कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में कई किसान यूनियन और राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। कमेटी ने सुखविंदर सिंह कलकत्ता के पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार को रोक दिया है और हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है।

साहिब संधू, (बरनाला)। पूर्व सरपंच मलकीत कौर कलकत्ता के बेटे सुखविंदर सिंह कलकत्ता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जारी धरने में उस समय नया मोड़ आ गया, जब संघर्ष के लिए 21 सदस्यीय एक्शन कमेटी का गठन किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुखविंदर सिंह कलकत्ता के भाई सुखजीत सिंह, अमतोज मान, भाना सिद्धू, एडवोकेट राजदेव सिंह खालसा पूर्व सांसद, एडवोकेट गुरविंदर सिंह वारिस, पंजाब संगठन, गुरप्रीत सिंह बब्बू पंधेर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चारुनी, हाकम सिंह ढिलवां भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर शामिल थे।

मगनदीप सिंह इकाई प्रधान शैहणा, रूप सिंह ढिलवां कादिया संगठन, बेअंत सिंह गिल किसान मजदूर यूनियन, परमजीत सिंह सोखे पंजाब किरती मजदूर यूनियन, सीरा ढिल्लों मानसा, सोनी हिम्मतपुरा, नवतेज सिंह नंबरदार, डॉ. हरजिंदर सिंह जाखू शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, गुरजीत सिंह खालसा शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, सरपंच तरनजीत सिंह दुग्गल, सरपंच राजविंदर सिंह राजयान रामगढ़, राम सिंह शैहणा भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा धनेर आदि नेताओं को इस संघर्ष कमेटी में नामित किया गया है।